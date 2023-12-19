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Yaşam
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İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

2023-12-19 22:26:43
İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

İstanbul polisi, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

#1
Foto - İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

#2
Foto - İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

#3
Foto - İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında araçlarda detaylı arama yapıldı, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

#4
Foto - İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

#5
Foto - İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

Huzur uygulamasından kareler...

#6
Foto - İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

Huzur uygulamasından kareler...

#7
Foto - İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

Huzur uygulamasından kareler...

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