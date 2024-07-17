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Aktüel
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İstanbul’da feci kaza ölen 8 yaşındaki Emir Berk’in annesi konuştu

2024-07-17 10:04:54
İstanbul’da feci kaza ölen 8 yaşındaki Emir Berk’in annesi konuştu

Kağıthane’de virajı alamayan beton mikserinin park halindeki gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Emir Berk’in hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili annesi konuştu. Alkollü çıkan ve tutuklu yargılanan şoförün 9 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, anne Nilgün Nalcı Yıldız, “Oğlumu benden alanları çıkartmayın. Lütfen yalvarıyorum size insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben oğlumun daha büyüyeceğini de göremeyeceğim” dedi. Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde geçtiğimiz 30 Haziran Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, virajı alamayan Hüseyin Toyga (52) yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri yol kenarında bekleyen K.N.’ye (41) ait 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrilmişti. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın arka koltuğuna binmek isteyen 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışmıştı. Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetmişti.

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Foto - İstanbul’da feci kaza ölen 8 yaşındaki Emir Berk’in annesi konuştu

Annesinin feryadı yürekleri dağlamıştı Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edilmişti. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, kazada yaralanan şoför Hüseyin Toyga ise polis eşliğinde hastaneye götürülmüştü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nalcı’nın cansız bedeni incelenmek üzere ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Çocuğun annesinin “çocuğum yok, çocuğumu verin” feryatları yürekleri dağlamıştı. Yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da yansımıştı. Şoför alkollü çıkmış, aracında alkol şişeleri bulunmuştu Öte yandan olaydan sonra hastaneye götürülen yaralı şoför Toyga’nın, kanı alınarak yapılan alkol testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Ehliyetine de el konulan Toyga’nın aracında olay yeri inceleme ekipleri, alkol şişeleri ele geçirmişti. Çocuğun cenazesi ise ailesi tarafından teslim alınıp Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kapısuyu köyünde toprağa verilmişti. 9 yıla hapisle yargılanacak Hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen şoför Toyga, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında sevk edildiği adliyede “taksirle öldürme” suçundan tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 0,40 promil alkollü olduğu belirlenirken 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Foto - İstanbul’da feci kaza ölen 8 yaşındaki Emir Berk’in annesi konuştu

“Oğlumu benden alanların hapisten çıkmasını istemiyorum” Öte yandan Emir Berk’in annesi Nilgün Nalcı Yıldız, çocuğunun ölümü sonrası ilk kez konuştu. Nalcı, “Ben Emir Berkin Alcın’ın annesiyim. İki hafta önce oğlumu kaybettim. Çarpan kişi şu anda cezaevinde ve de az ceza ile kurtulma ihtimali varmış. Oğlumu benden alanların hapisten çıkmasını istemiyorum. Bu kadar az ceza ile kurtulmasını istemiyorum. Dün benim oğlumun doğum günüydü. Oğlum ile doğum günü planlarımız vardı, hiçbirini gerçekleştiremedim. Daha artık büyüyeceğini de göremeyeceğim” dedi.

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Foto - İstanbul’da feci kaza ölen 8 yaşındaki Emir Berk’in annesi konuştu

“Oğlumun büyüyeceğini de göremeyeceğim, az bir ceza ile kurtulmasınlar” Nilgün Nalcı, “Devletime sesleniyorum. Bu kadar az ceza ile oğlumu benden alanlar çıkmasın. Lütfen yalvarıyorum size ne gerekiyorsa yapın. Benim oğlum yok. Ben oğlumu çok özlüyorum. Lütfen devlet büyüklerime sesleniyorum. Hakimime, savcıma, polisime sesleniyorum lütfen. Sonuna kadar da şikayetimin arkasındayım. Lütfen oğlumu benden alanları çıkartmayın. Lütfen yalvarıyorum size insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben oğlumun daha büyüyeceğini de göremeyeceğim. Lütfen yalvarıyorum ne olur az bir ceza ile kurtulmasınlar lütfen” dedi.

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