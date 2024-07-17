2024-07-17 10:04:54 İstanbul’da feci kaza ölen 8 yaşındaki Emir Berk’in annesi konuştu
Kağıthane’de virajı alamayan beton mikserinin park halindeki gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Emir Berk’in hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili annesi konuştu. Alkollü çıkan ve tutuklu yargılanan şoförün 9 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, anne Nilgün Nalcı Yıldız, “Oğlumu benden alanları çıkartmayın. Lütfen yalvarıyorum size insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben oğlumun daha büyüyeceğini de göremeyeceğim” dedi. Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde geçtiğimiz 30 Haziran Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, virajı alamayan Hüseyin Toyga (52) yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri yol kenarında bekleyen K.N.’ye (41) ait 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrilmişti. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın arka koltuğuna binmek isteyen 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışmıştı. Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetmişti.