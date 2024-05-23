İstanbul'da ev kiralarının en düşük olduğu ilçeler belli oldu!

Temmuz ayında en fazla yüzde 25 kira zammının kalkması bekleniyor. Kira zammı sonrasında kira fiyatlarında büyük artış bekleniyor. Türkiye'de kiranın en yüksek olduğu kent İstanbul. İstanbul Planlama Ajansı (IPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce konut kiralarına ilişkin verileri paylaştı. İstanbul'da konut kirasının en yüksek en düşük olduğu ilçeler de ortaya çıktı. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılmasının konut krizini çözmeyeceğini ifade etti. Gökce ayrıca konut kira bedelinin en yüksek ve en düşük olduğu ilçeleri açıkladı. Uzun bir süredir en önemli konulardan birisi kiralar. İki senedir kiralarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı temmuz ayında kalkacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok” dedi. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, konut kira fiyatlarına ilişkin verileri paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.