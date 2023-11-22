  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
24
İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

2023-11-22 11:18:37
İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Megakent binlerce farklı kültüre ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Yaşam şartları, barınma koşulları iş ortamı bakımından memleketinden göçmek isteyen vatandaşların ilk durağı olan kente binlerce farklı kültürden vatandaş yüzyıllardır yaşıyor.

#2
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Bu durum ise kentte hangi memleketten kaç vatandaş yaşadığı sorusunu doğuruyor.

#3
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Binlerce vatandaşın İstanbul'da kaç kişi yaşıyor sorusu sonunda cevap buldu.

#4
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Resmi rakamlara göre 15,5 milyon olan şehir nüfusu içerisinde şehrin kendi yerlileri çoğunlukta.

#5
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Bir diğer yandan Türkiye'deki diğer illerden ayrışan 11 ilin İstanbul rakamları hayrete düşürüyor. Sabah'ın haberine göre sayılar şu şekilde.

#6
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

• İstanbul'da yaşayan İstanbullu sayısı: 2.171.806 • İstanbul kütüğüne bağlı kişi sayısı: 2.618.258 • İstanbulluların yüzde 82,94'u İstanbul'da yaşıyor.

#7
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

• İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı: 765.784 • Sivas kütüğüne bağlı kişi sayısı: 1.976.586 • Sivas'da yaşayan Sivaslı sayısı: 556.942 • Sivaslıların yüzde 38,74'ü İstanbul'da yaşıyor. Yüzde 28,17'si Sivas'ta yaşıyor.

#8
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

• İstanbul'da yaşayan Kastamonulu sayısı: 555.974 • Kastamonu kütüğüne bağlı kişi sayısı: 1.075.287 • Kastamonu'da yaşayan Kastamonulu sayısı: 314.288 • Kastamonuluların yüzde 51,70'i İstanbul'da yaşıyor. Yüzde 29,22'si Kastamonu'da yaşıyor.

#9
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

İstanbul'da yaşayan Ordulu sayısı: 525.209

#10
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

• İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı: 492.556 • Giresun nufüsü: 1.154.100 • Giresun'da yaşayan Giresunlu sayısı: 390.633 • Giresunluların yüzde 42,67'si İstanbul'da yaşıyor. Yüzde 33,84'ü Giresun'da yaşıyor.

#11
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

İstanbul'da yaşayan Tokatlı sayısı: 489.438

#12
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

İstanbul'da yaşayan Erzurumlu sayısı: 447.248

#13
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

İstanbul'da yaşayan Malatyalı sayısı: 419.251

#14
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

İstanbul'da yaşayan Trabzonlu sayısı: 415.698

#15
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Türkiye'de 11 ilin kütüğünün çoğunluğu İstanbul'da yaşıyor. Bunlar 3'ü İstanbul'da en çok yaşayanlar arasında yer alıyor.

#16
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Karslıların yüzde 30,62'si İstanbul'da, yüzde 24'ü Kars'ta yaşıyor.

#17
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Rizelilerin yüzde 39,66'sı İstanbul'da, yüzde 36,58'i Rize'de yaşıyor.

#18
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Sinopluların yüzde 52,29'u İstanbul'da, yüzde 25,69'u Sinop'ta yaşıyor.

#19
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Erzincanlıların yüzde 47,45'i İstanbul'da, yüzde 26,06'sı Erzincan'da yaşıyor.

#20
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Ardahanlıların yüzde 47,38'i İstanbul'da, yüzde 14,50'si Ardahan'da yaşıyor.

#21
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Bayburtluların yüzde 43,62'si İstanbul'da, yüzde 22,22'si Bayburt'ta yaşıyor.

#22
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Tuncelilerin yüzde 32,57'si İstanbul'da, yüzde 23,18'i Tunceli'de yaşıyor.

#23
Foto - İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı

Ermenistan ülkesinden Azerbaycan'ın teklifine cevap geldi! 6'ncı öneriyle karşılık verdiler! Beklenmedik gelişmesi
Dünya

Ermenistan ülkesinden Azerbaycan'ın teklifine cevap geldi! 6'ncı öneriyle karşılık verdiler! Beklenmedik gelişmesi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın barış anlaşması teklifine bomba bir cevap geldi: Kendi cevaplarını içeren 6'ncı öneriyle karşı..
Tat Gıda'dan kötü haber: 3 milyar liralık borçlanma kararını duyurdu! Koç Holding'in uykuları kaçtı
Ekonomi

Tat Gıda'dan kötü haber: 3 milyar liralık borçlanma kararını duyurdu! Koç Holding'in uykuları kaçtı

Koç Holding İştirak olan Tat Gıda, 'Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış' yöntemiyle 3 Milyar Türk Lirası tutarına kadar borçlanma kararı al..
ABD'den İsrail açıklaması: Desteklemeyeceğiz
Dünya

ABD'den İsrail açıklaması: Desteklemeyeceğiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine taşımayı düşündüğ..
Filistin Direnişi Siyonist İstilaya Karşı Çıkıyor Gazze Şeridi'nde Destansı Çatışma
Gündem

Filistin Direnişi Siyonist İstilaya Karşı Çıkıyor Gazze Şeridi'nde Destansı Çatışma

Filistin direnişi, dikkate değer bir direnç gösterisiyle, Gazze Şeridi'ndeki Siyonist işgaline karşı art arda 46. kahramanca direniş gününe ..
HDP'nin kara kutusu açıldı! Altan Tan HDP ve Kemalist solcuların para çarkını anlattı
Gündem

HDP'nin kara kutusu açıldı! Altan Tan HDP ve Kemalist solcuların para çarkını anlattı

Terör sevici HDP'nin Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan, sosyal medyadan HDP ve Kemalist solcuların para çarkını ortaya döktü.
Gazze için saygı duruşunda bulunan futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor!
Dünya

Gazze için saygı duruşunda bulunan futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor!

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze için saygı duruşunda bulunduğu gerekçesiyle İsrail vatandaşı Filistinli futbolcu Ataa Jaber'i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23