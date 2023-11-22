2023-11-22 11:18:37 İstanbul’da en çok hangi memleketli var! Sonuçlar şaşırttı
Megakent binlerce farklı kültüre ev sahipliği yapıyor.
Megakent binlerce farklı kültüre ev sahipliği yapıyor.
Yaşam şartları, barınma koşulları iş ortamı bakımından memleketinden göçmek isteyen vatandaşların ilk durağı olan kente binlerce farklı kültürden vatandaş yüzyıllardır yaşıyor.
Bu durum ise kentte hangi memleketten kaç vatandaş yaşadığı sorusunu doğuruyor.
Binlerce vatandaşın İstanbul'da kaç kişi yaşıyor sorusu sonunda cevap buldu.
Resmi rakamlara göre 15,5 milyon olan şehir nüfusu içerisinde şehrin kendi yerlileri çoğunlukta.
Bir diğer yandan Türkiye'deki diğer illerden ayrışan 11 ilin İstanbul rakamları hayrete düşürüyor. Sabah'ın haberine göre sayılar şu şekilde.
• İstanbul'da yaşayan İstanbullu sayısı: 2.171.806 • İstanbul kütüğüne bağlı kişi sayısı: 2.618.258 • İstanbulluların yüzde 82,94'u İstanbul'da yaşıyor.
• İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı: 765.784 • Sivas kütüğüne bağlı kişi sayısı: 1.976.586 • Sivas'da yaşayan Sivaslı sayısı: 556.942 • Sivaslıların yüzde 38,74'ü İstanbul'da yaşıyor. Yüzde 28,17'si Sivas'ta yaşıyor.
• İstanbul'da yaşayan Kastamonulu sayısı: 555.974 • Kastamonu kütüğüne bağlı kişi sayısı: 1.075.287 • Kastamonu'da yaşayan Kastamonulu sayısı: 314.288 • Kastamonuluların yüzde 51,70'i İstanbul'da yaşıyor. Yüzde 29,22'si Kastamonu'da yaşıyor.
İstanbul'da yaşayan Ordulu sayısı: 525.209
• İstanbul'da yaşayan Giresunlu sayısı: 492.556 • Giresun nufüsü: 1.154.100 • Giresun'da yaşayan Giresunlu sayısı: 390.633 • Giresunluların yüzde 42,67'si İstanbul'da yaşıyor. Yüzde 33,84'ü Giresun'da yaşıyor.
İstanbul'da yaşayan Tokatlı sayısı: 489.438
İstanbul'da yaşayan Erzurumlu sayısı: 447.248
İstanbul'da yaşayan Malatyalı sayısı: 419.251
İstanbul'da yaşayan Trabzonlu sayısı: 415.698
Türkiye'de 11 ilin kütüğünün çoğunluğu İstanbul'da yaşıyor. Bunlar 3'ü İstanbul'da en çok yaşayanlar arasında yer alıyor.
Karslıların yüzde 30,62'si İstanbul'da, yüzde 24'ü Kars'ta yaşıyor.
Rizelilerin yüzde 39,66'sı İstanbul'da, yüzde 36,58'i Rize'de yaşıyor.
Sinopluların yüzde 52,29'u İstanbul'da, yüzde 25,69'u Sinop'ta yaşıyor.
Erzincanlıların yüzde 47,45'i İstanbul'da, yüzde 26,06'sı Erzincan'da yaşıyor.
Ardahanlıların yüzde 47,38'i İstanbul'da, yüzde 14,50'si Ardahan'da yaşıyor.
Bayburtluların yüzde 43,62'si İstanbul'da, yüzde 22,22'si Bayburt'ta yaşıyor.
Tuncelilerin yüzde 32,57'si İstanbul'da, yüzde 23,18'i Tunceli'de yaşıyor.
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