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İstanbul’da büyük tehlike! O bölgeye gitmeyin

2020-10-28 10:18:10
İstanbul’da büyük tehlike! O bölgeye gitmeyin

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan son dakika bilgileri Türkiye'de korona virüs vaka sayıları ve ölümlerinde durumun son derece ciddi olduğunu gösteriyor. Vatandaşların uzun süredir dile getirilen maske ve mesafe kuralına uyum göstermeleri ise bu noktada azami önemde. Öte yandan megakent İstanbul'da da tablo her geçen gün kötüye gidiyor. Kovid-19 salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, neredeyse her ilçe ve mahallenin kırmızıya boyandığını gösteriyor.

#1
Foto - BAHÇELİEVLER Eğitim ve sosyo ekonomik düzeyi düşük bölgelerde hasta sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, vaka artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söylediği 28 ilçe de haritaya yansımış durumda.

BAHÇELİEVLER Eğitim ve sosyo ekonomik düzeyi düşük bölgelerde hasta sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, vaka artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söylediği 28 ilçe de haritaya yansımış durumda.

#2
Foto - ARNAVUTKÖY Avrupa yakasında en kötü durumdaki ilçeler, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Arnavutköy olarak sıralanıyor.

ARNAVUTKÖY Avrupa yakasında en kötü durumdaki ilçeler, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Arnavutköy olarak sıralanıyor.

#3
Foto - ESENYURT Hayat Eve Sığar uygulamasında iki hafta öncesine kıyasla görece artışın yaşandığı ilçelerin ise Beşiktaş, Avcılar, Şişli, Çatalca, Bakırköy olduğu göze çarparken, vaka sayısının Anadolu yakasında da her geçen gün arttığı dikkatlerden kaçmıyor.

ESENYURT Hayat Eve Sığar uygulamasında iki hafta öncesine kıyasla görece artışın yaşandığı ilçelerin ise Beşiktaş, Avcılar, Şişli, Çatalca, Bakırköy olduğu göze çarparken, vaka sayısının Anadolu yakasında da her geçen gün arttığı dikkatlerden kaçmıyor.

#4
Foto - ATAŞEHİR İstanbul'un Anadolu yakasında en kötü durumdaki ilçeler Ümraniye, Sultanbeyli olurken, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal, Çekmeköy, Tuzla ve Maltepe'deki artış olduğu göze çarpıyor.

ATAŞEHİR İstanbul'un Anadolu yakasında en kötü durumdaki ilçeler Ümraniye, Sultanbeyli olurken, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal, Çekmeköy, Tuzla ve Maltepe'deki artış olduğu göze çarpıyor.

#5
Foto - EN RİSKLİ İLÇE BAĞCILAR Risk haritasında vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar geliyor. İlçenin tamamında hasta ve vaka yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken, kilometrekareye 23 bin 702 kişi düşen Esenler'de de benzer bir durum söz konusu.

EN RİSKLİ İLÇE BAĞCILAR Risk haritasında vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar geliyor. İlçenin tamamında hasta ve vaka yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken, kilometrekareye 23 bin 702 kişi düşen Esenler'de de benzer bir durum söz konusu.

#6
Foto - ESENLER Esenler'i gösteren haritanın tamamı kırmızıya boyanırken, kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en yoğun ilçe olan Güngören'in de adeta Kovid-19 işgali altında olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

ESENLER Esenler'i gösteren haritanın tamamı kırmızıya boyanırken, kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en yoğun ilçe olan Güngören'in de adeta Kovid-19 işgali altında olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

#7
Foto - AVCILAR İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk tabloyu Milliyet'e şöyle değerlendirdi:

AVCILAR İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk tabloyu Milliyet'e şöyle değerlendirdi:

#8
Foto - BAKIRKÖY

BAKIRKÖY "Riskli olarak öne çıkan yerler göç alan, kilometrekareye çok fazla insanın düştüğü, çarpık yapılaşmanın hüküm sürdüğü semtler.

#9
Foto - ZEYTİNBURNU Örneğin Zeytinburnu ve Fatih'te çok fazla Suriye ve Orta Asya'dan gelen göçmen ikamet ediyor. Artık ilçe bazında da değerlendirme ve önlemler paketleri uygulanabilir. İstanbul çok yoğun nüfusun olduğu bir şehir.

ZEYTİNBURNU Örneğin Zeytinburnu ve Fatih'te çok fazla Suriye ve Orta Asya'dan gelen göçmen ikamet ediyor. Artık ilçe bazında da değerlendirme ve önlemler paketleri uygulanabilir. İstanbul çok yoğun nüfusun olduğu bir şehir.

#10
Foto - FATİH Böylesi hormonlu bir kentte ne yazık ki bir noktadan sonra herkes kendi sağlığından sorumlu olmak durumda. Bulaşıcılık kat sayısı bakımından İstanbul'da bağışıklanmış kişi oranı yüzde 67 olursa salgın riski ortadan kalkar.

FATİH Böylesi hormonlu bir kentte ne yazık ki bir noktadan sonra herkes kendi sağlığından sorumlu olmak durumda. Bulaşıcılık kat sayısı bakımından İstanbul'da bağışıklanmış kişi oranı yüzde 67 olursa salgın riski ortadan kalkar.

#11
Foto - BEYOĞLU Şu an bu oranın yüzde 20-25 civarında olduğunu tahmin ediyoruzİ İstanbul'daki nüfus yoğunluğu ve kaotik ortam pandemiyle mücadeleye sekte vuruyor.

BEYOĞLU Şu an bu oranın yüzde 20-25 civarında olduğunu tahmin ediyoruzİ İstanbul'daki nüfus yoğunluğu ve kaotik ortam pandemiyle mücadeleye sekte vuruyor."

#12
Foto - ADALAR Bakanlık ilçelere göre hasta sayılarını paylaşmıyor ancak haritada, ilçe bazlı arama yapıldığında bazı bölgelerdeki yoğunluğun

ADALAR Bakanlık ilçelere göre hasta sayılarını paylaşmıyor ancak haritada, ilçe bazlı arama yapıldığında bazı bölgelerdeki yoğunluğun "görece" az olduğu görülüyor. Bu ilçelerin başında Adalar ilçesi geliyor.

#13
Foto - TUZLA Tuzla da koronavirüs yoğunluk haritasında diğer ilçelere nazaran iyi durumda

TUZLA Tuzla da koronavirüs yoğunluk haritasında diğer ilçelere nazaran iyi durumda

#14
Foto - ÇATALCA Çatalca'nın HES koronavirüs haritasındaki renk yoğunluğu ise maviye daha yakın...

ÇATALCA Çatalca'nın HES koronavirüs haritasındaki renk yoğunluğu ise maviye daha yakın...

#15
Foto - SARIYER Sarıyer de riski düşük ilçeler arasında yer alıyor ama bazı mahallelerde yoğunluk yüksek

SARIYER Sarıyer de riski düşük ilçeler arasında yer alıyor ama bazı mahallelerde yoğunluk yüksek

#16
Foto - BEYLİKDÜZÜ Beylidüzü'nde ise bazı sokak ve caddeler dışında renk maviye daha yakın.

BEYLİKDÜZÜ Beylidüzü'nde ise bazı sokak ve caddeler dışında renk maviye daha yakın.

#17
Foto - BEYKOZ Beykoz'un da koronavirüs yoğunluk haritası diğer ilçelere göre iyi durumda...

BEYKOZ Beykoz'un da koronavirüs yoğunluk haritası diğer ilçelere göre iyi durumda...

#18
Foto - SİLİVRİ İstanbul'un uzak ilçelerinden olan Silivri'de de koronavirüs vaka sayısı düşük.

SİLİVRİ İstanbul'un uzak ilçelerinden olan Silivri'de de koronavirüs vaka sayısı düşük.

#19
Foto - ŞİLE Şile de ise neredeyse hiçbir bölümünde net bir yoğunluk yaşanmamakta.

ŞİLE Şile de ise neredeyse hiçbir bölümünde net bir yoğunluk yaşanmamakta.

#20
Foto - BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

#21
Foto - BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

#22
Foto - BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

#23
Foto - BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE

#24
Foto - EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN

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