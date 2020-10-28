İstanbul’da büyük tehlike! O bölgeye gitmeyin

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan son dakika bilgileri Türkiye'de korona virüs vaka sayıları ve ölümlerinde durumun son derece ciddi olduğunu gösteriyor. Vatandaşların uzun süredir dile getirilen maske ve mesafe kuralına uyum göstermeleri ise bu noktada azami önemde. Öte yandan megakent İstanbul'da da tablo her geçen gün kötüye gidiyor. Kovid-19 salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, neredeyse her ilçe ve mahallenin kırmızıya boyandığını gösteriyor.