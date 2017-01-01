Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

İstanbul'da büyük panik! Bu kamyonu gören ihbar etsin

  • İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Mahalle sakinleri, yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.

  • Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü.

  • Yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını belirten mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.

  • Ağızlarını bezle kapatan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

  • Bazı kamyon sürücülerinin özellikle gece saatlerinde bilerek yola kimyasal madde döktüklerini iddia eden mahalle sakinlerinden Asiye Çakır, "Bir kamyon arkayı açmış, döke döke gitti buradan.

  • Ben tansiyon hastasıyım. Bu her zaman böyle olur mu? Aynı bembeyaz, aynı yoğurt gibi yola döke döke gitti" dedi.

  • Asiye Çakır'ın eşi Yusuf Çakır ise, "Adam buraya asit döktü, kaçtı gitti. Yoğurt falan yedik midemiz anca yerine geldi. Yağmur yağmaya başlayınca biraz etkisi azaldı ama hala kokuyor" diye konuştu.

Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

Son Eklenen Haberler

Görme engellilerden "sarı çizgi" çağrısı
  1. Görme engellilerden "sarı çizgi" çağrısı
  2. YSK'dan seçmen kaydı açıklaması
  3. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  5. Bitlis'te kayak sezonu başladı
  6. Bolu'da 3 günde 58 evden hırsızlık..
  7. GÜNCELLEME - Mobilya atölyesinde yangın
  8. Yerel seçimlere katılacak parti sayısı..
  9. AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden..
  10. Haftanın MVP'si Huertas
  11. Aman Perinçek, Bay Kemal duymasın!
  12. Futbol: Hazırlık maçı
  13. Fransa'daki patlamanın bilançosu belli..
  14. TSD Karadeniz Bölgesi Başkanlar Kurulu..
  15. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  16. Bakan Selçuk video konferans ile derse..
  17. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan..
  18. Gazze kadın şehidini uğurladı
  19. Kerkük Valisi Said'den KYB'nin bayrak..
  20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..