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Yaşam
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İstanbul'da boş arazide erkek cesedi bulundu!

2022-06-28 20:43:58
İstanbul'da boş arazide erkek cesedi bulundu!

Tuzla’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

#1
Foto - Olay, Tuzla Tepeören Eski Ankara Asvaltı Caddesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Olay, Tuzla Tepeören Eski Ankara Asvaltı Caddesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

#3
Foto - Kısa sürede olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde boş arazide kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Kısa sürede olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde boş arazide kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

#4
Foto - Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcısının çalışmaları incelemelerinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcısının çalışmaları incelemelerinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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