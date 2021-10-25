İstanbul'da akılalmaz sahtekarlık! WhatsApp ile sahte PCR testi veriyorlar

İstanbul'da yeni bir PCR testi sahtekarlığı ortaya çıktı. Esenler'de bulunan bir laboratuvarın özellikle yabancı turistlere WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlediği tespit edildi. DHA kamerasına da yansıyan pazarlık sonucu sahtekarların turistlere 200 lira karşılığı düzenlediği negatif sonuçlu PCR testi, 2 saat içinde Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine düştü. Laboratuvarın yetkilisi suçu turizm acentasına attı, tekniker Turgut Yılmaz, "Kurye aracılığı ile bize numuneler gelir. Buraya numune geldi ve test yaptık. Numune alım kısmıyla bizim bir alakamız yok" dedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışına çıkışlarda "negatif sonuçlu PCR testi ibrazı" zorunlu kılınmıştı. İstanbul'da sahtekarların, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport, ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği ortaya çıktı. Özellikle yabancı uyruklu kişilere verilen negatif PCR testi belgesine bazı Turizm acenteleri aracılık ediyor. Turistler hiç örnek vermeden ortalama 2 saat içinde negatif sonuçlu belge yine WhatsApp üzerinden ellerine ulaşıyor. Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor. Sahtekarlar, Esenler'de bir laboratuvar aracılığıyla çıkardıkları negatif sonuçlu PCR testi için 200-300 lira arasında değişen ücret talep ediyor.