Bu kadar rezillik CHP’ye bile fazla! “Diktatör Mansur” su krizini eleştirenleri böyle fişledi
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önüne geçemediği israf politikaları ve altyapı yetersizliği yüzünden başkent haftalardır susuz kaldı. Musluklarından su akmayan vatandaşlar koca bir köye dönen koca şehirde mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken, giderek kontrolü kaybeden ve otoriterleşen Mansur Yavaş kendisini eleştirenleri fişlemeye başladı. Açık veri ihlali yapan Yavaş ve şürekası, su krizine tepki gösteren siyasilerin ve gazetecilerin su kullanım verilerini açıklayacaklarını söyledi. Yavaş’ın açıklaması, “Daha belediye başkanıyken diktatörleşti” yorumlarına neden olurken, mağdur vatandaşlar, “Geçmişinde totaliter tek parti dönemi olan CHP’ye bile bu kadarı fazla” dediler. Uzmanlar da Mansur Yavaş’ın İmamoğlu gibi davranmaya başladığını vurguladı. Aynı zamanda uzmanlar, söz konusu fişlemenin veri ihlali olduğunu belirttiler.