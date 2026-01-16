Bu kadar rezillik CHP’ye bile fazla! “Diktatör Mansur” su krizini eleştirenleri böyle fişledi

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önüne geçemediği israf politikaları ve altyapı yetersizliği yüzünden başkent haftalardır susuz kaldı. Musluklarından su akmayan vatandaşlar koca bir köye dönen koca şehirde mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken, giderek kontrolü kaybeden ve otoriterleşen Mansur Yavaş kendisini eleştirenleri fişlemeye başladı. Açık veri ihlali yapan Yavaş ve şürekası, su krizine tepki gösteren siyasilerin ve gazetecilerin su kullanım verilerini açıklayacaklarını söyledi. Yavaş’ın açıklaması, “Daha belediye başkanıyken diktatörleşti” yorumlarına neden olurken, mağdur vatandaşlar, “Geçmişinde totaliter tek parti dönemi olan CHP’ye bile bu kadarı fazla” dediler. Uzmanlar da Mansur Yavaş’ın İmamoğlu gibi davranmaya başladığını vurguladı. Aynı zamanda uzmanlar, söz konusu fişlemenin veri ihlali olduğunu belirttiler.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su kesintilerine ilişkin açıklamasında televizyon ekranlarında ABB ve ASKİ’yi eleştiren isimleri hedef aldı.

Önceki gün ABB Meclisi’nde konuşan Yavaş, yönetimini eleştiren yorumcu ve siyasetçilerin bireysel su tüketimlerini incelediklerini belirterek, “Suyu kesildi diye bağıranlar tasarruf yapmamış, aynı şekilde kullanmaya devam ediyor” dedi.

“Gerçekten bunların suyu kesilmiş mi diye merak ettim” diyen Yavaş, isim vermeden bazı kişilerin su tüketim miktarlarını paylaştı.

“Gerekirse bazı siyasilerinkini de açıklarız” diyerek su tüketimi verilerinin kamuoyuyla paylaşılabileceğini söyleyen Yavaş, “O televizyonlarda bağıra bağıra konuşan ortalama 20 metreküp su kullanmaya devam ediyor. Hiç su tasarrufu yapmamış” ifadelerini kullandı.

İlçe yöneticileri dahil birçok kişinin su tüketimlerinin takip edildiğini belirten Yavaş, “Hepsinin ne kadar su kullandığını görüyoruz. Hepsini savcılığa vereceğiz” sözleriyle sürecin yargıya taşınacağını açıkladı.

Yeni Şafak'tan Oğuzhan Ürüşan'ın haberine göre, Yavaş’ın açıklamalarına tepki gösteren ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, konunun hukuki boyutuna dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu açıkça bir kişisel veri ihlalidir. Siz Ankara’daki susuzluğa çözüm bulmak, proje ya da eylem planı hazırlamak yerine neden sizi eleştirenleri hedef alıyorsunuz?” Yalçın, Yavaş’ın tutumunu Ekrem İmamoğlu ile kıyaslayarak eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Ekrem İmamoğlu da benzer şekilde ‘İstanbul Senin’ uygulaması ile İstanbulluların kişisel verilerini kullanarak siyasi propaganda faaliyetleri yürütmüştü. Bu açıkça KVKK ihlalidir. Eski bir avukat olan Yavaş, bunu bilmiyor mu? Gayet de iyi biliyor. Kişisel verileri yayınlanan tüm bu kişilerin Mansur Yavaş’tan ve ASKİ yetkililerinden şikayetçi olması gerekiyor.”

Yalçın, Yavaş’ın yönetim anlayışını da şu sözlerle eleştirdi: “Ankara’yı Beypazarı’nı yönetmek zannediyor. Başkenti yönetmek, küçük bir ilçeyi yönetmeye benzemez. Ankara’da açıkça bir yönetim krizi var. ‘200 günlük yetecek suyumuz var’ diyor. Peki 200 günün sonunda ne olacak. Herhangi bir plan program açıkladı mı? Yok açıklamadı. Trafik sorunu, altyapı, bozuk yollar, ulaşım, her ne konu olursa olsun hep ‘neden yapılamayacağını’ anlatıyor. Bugüne kadar ben, Yavaş’ın hiçbir sorunu ‘neden ve nasıl çözebileceği’ konusunda, kendisinden bir açıklama göremedim.”

