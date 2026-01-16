Bu kadar rezillik CHP’ye bile fazla! “Diktatör Mansur” su krizini eleştirenleri böyle fişledi

Yeni Şafak'tan Oğuzhan Ürüşan'ın haberine göre, Yavaş’ın açıklamalarına tepki gösteren ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, konunun hukuki boyutuna dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu açıkça bir kişisel veri ihlalidir. Siz Ankara’daki susuzluğa çözüm bulmak, proje ya da eylem planı hazırlamak yerine neden sizi eleştirenleri hedef alıyorsunuz?” Yalçın, Yavaş’ın tutumunu Ekrem İmamoğlu ile kıyaslayarak eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Ekrem İmamoğlu da benzer şekilde ‘İstanbul Senin’ uygulaması ile İstanbulluların kişisel verilerini kullanarak siyasi propaganda faaliyetleri yürütmüştü. Bu açıkça KVKK ihlalidir. Eski bir avukat olan Yavaş, bunu bilmiyor mu? Gayet de iyi biliyor. Kişisel verileri yayınlanan tüm bu kişilerin Mansur Yavaş’tan ve ASKİ yetkililerinden şikayetçi olması gerekiyor.”