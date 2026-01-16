IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı. Peki hangi ülkenin ne kadar borcu var?
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı. Peki hangi ülkenin ne kadar borcu var?
IMF 2026 YILININ EN BORÇLU ÜLKELERİNİ AÇIKLADI Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının açıkladığı veriler yeniden gündemin merkezine oturdu. Özellikle de ülkelerin IMF’ye olan yükümlülükleri, ekonomik kırılganlıkların boyutunu anlamak açısından kritik bir gösterge hâline geldi.
ÜLKELER BORÇ BATAĞINDA! Genel görünüm, ekonomik dengelerin hızla değiştiği bir süreçte borçlanma yapılarının yeniden analiz edilmesini zorunlu kılıyor. Ekonomik kırılganlıklar, küresel ticaret akışındaki oynaklık ve finansal koşullardaki sıkılaşma, uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerin önemini artırıyor.
İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKE!
20) FAS
19) UGANDA
18) SUDAN
17) ZAMBİYA
16) KAMERUN
15) TANZANYA | Afrika ülkesi
14) ETİYOPYA
13) ÜRDÜN
12) SRİ LANKA
11) KOSTA RİKA
10) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
9) ANGOLA
8) GANA
7) KENYA
6) FİLDİŞİ SAHİLİ
5) MISIR
4) PAKİSTAN
3) EKVADOR
2) UKRAYNA
1) ARJANTİN/
TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR. Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir./ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23