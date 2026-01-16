  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
25
Yeniakit Publisher
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?
Giriş Tarihi:

IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı. Peki hangi ülkenin ne kadar borcu var?

1
#1
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

IMF 2026 YILININ EN BORÇLU ÜLKELERİNİ AÇIKLADI Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının açıkladığı veriler yeniden gündemin merkezine oturdu. Özellikle de ülkelerin IMF’ye olan yükümlülükleri, ekonomik kırılganlıkların boyutunu anlamak açısından kritik bir gösterge hâline geldi.

#2
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

ÜLKELER BORÇ BATAĞINDA! Genel görünüm, ekonomik dengelerin hızla değiştiği bir süreçte borçlanma yapılarının yeniden analiz edilmesini zorunlu kılıyor. Ekonomik kırılganlıklar, küresel ticaret akışındaki oynaklık ve finansal koşullardaki sıkılaşma, uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerin önemini artırıyor.

#3
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKE!

#4
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

20) FAS

#5
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

19) UGANDA

#6
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

18) SUDAN

#7
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

17) ZAMBİYA

#8
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

16) KAMERUN

#9
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

15) TANZANYA | Afrika ülkesi

#10
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

14) ETİYOPYA

#11
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

13) ÜRDÜN

#12
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

12) SRİ LANKA

#13
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

11) KOSTA RİKA

#14
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

10) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

#15
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

9) ANGOLA

#16
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

8) GANA

#17
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

7) KENYA

#18
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

6) FİLDİŞİ SAHİLİ

#19
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

5) MISIR

#20
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

4) PAKİSTAN

#21
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

3) EKVADOR

#22
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

2) UKRAYNA

#23
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

1) ARJANTİN/

#24
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR. Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir./ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
