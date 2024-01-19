İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. Şen pazartesiye işaret etti Prof. Dr. Orhan Şen "İstanbul (bugün) P. bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli olabilir. 17C. Yarın sabah rüzgar kuzeye dönüyor sıcaklık azalıyor yağmur kuvvetleniyor. Pazar 7, Pazartesi 5 C. Pazartesi İstanbul'da karla karışık yağmur görülebilir." dedi. Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.