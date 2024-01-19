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İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
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İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

2024-01-19 13:19:53
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji güncel hava durumu verilerini açıkladı. Buna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 8 ila 10 derece düşecek. İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi. 19 Ocak Cuma günü için ise 11 ile uyarı geldi. İşte İçişleri Bakanı, Meteoroloji ve AKOM'dan gelen o uyarılar... İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hava durumu...

#1
Foto - İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman haric),Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

#3
Foto - İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Bakan Yerlikaya'dan 9 il için uyarı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

#4
Foto - İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Yerlikaya, şunları kaydetti: "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ocak Cuma günü için Balıkesir'de turuncu; Antalya, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova ise sarı uyarıda bulunduğunu belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

#5
Foto - İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

AKOM'dan lodos uyarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte akşama kadar etkili olacak lodos fırtınası nedeniyle hava yolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

#6
Foto - İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Sıcaklık 8-10 derece azalacak İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi de beklenirken, 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Bu düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

#7
Foto - İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. Şen pazartesiye işaret etti Prof. Dr. Orhan Şen "İstanbul (bugün) P. bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel kuvvetli olabilir. 17C. Yarın sabah rüzgar kuzeye dönüyor sıcaklık azalıyor yağmur kuvvetleniyor. Pazar 7, Pazartesi 5 C. Pazartesi İstanbul'da karla karışık yağmur görülebilir." dedi. Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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