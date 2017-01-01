İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp'ta 'Bölünme' protestosu
Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ve Orman Fakültesi'nde protesto edildi.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Orman Fakültesi'nin üniversitelerin bölünmesi' için hazırlanan kanun tasarısı içinde yer alması protesto edildi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrenciler, Temel Tıp Bilimleri Binası önünde ve bir amfide toplanarak eylem yaptı.
"Cerrahpaşa Bizimdir Bizim Kalacak", şeklinde slogan atan öğrencilere konuşma yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, "Hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir ayrımı hiçbir şekilde düşünmemiştik. İnşallah bu ayrım yine de gerçekleşmeyecek. Bunun çabası içerisindeyiz" dedi.
"Zor bir süreçten geçiyoruz"
"Öğretim üyesi arkadaşlarımla biraz önce uzun süre müzakere ettik" diyen Duran, "Gayret göstermeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda başarılı olacağız, diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Ancak provokasyonlara kapılmayalım. Sükunetle ve yasal çerçeve içerisinde gayretlerinizle bu süreci götürmeye çalışalım. Hiçbir şekilde toplu yürüyüşe geçmeyin. İsterseniz Beyazıt'taki toplantıya bireysel olarak katılabilirsiniz. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Birkaç günden beri ben çok gergin durumdayım" diye konuştu.
"Tıp öğrencisi mağdur edilecek"
Amfide toplanan öğrenciler ise sıralara vurarak ve alkışlarla protestoya katıldı. Öğrencilerden biri, "Üniversitenin bölünmesini istemiyorum. Bu üniversite Türkiyenin tıp tarihini üç amiral gemisinden biri" dedi.
Başka bir öğrenci ise "Köklü geçmişimizi muhafaza etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir sürü tıp öğrencisi mağdur edilecek. Buraya gelmek için çok emek sarf ettik" ifadelerini kullandı. Grup daha sonra polisin toplu bir şekilde yürüyüş yapılmasına izin vermemesi üzerine Beyazıt'ta yapılacak eyleme bireysel olarak gitti.
Orman Fakültesi öğrencileri de fakültenin Sarıyer Bahçeköy'deki yerleşkesi önünde protesto gösterisi yaptı.
Fakültede görevli öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütleri üyelerinin aralarında bulunduğu İ.Ü Orman Fakültesi Dayanışma Platformu'na bağlı yaklaşık 500 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında fakültenin Bahçeköy'deki yerleşkesi önünde toplandı. 'Fakülteme dokunma' sloganları eşliğinde yerleşkenin içinden yürüyüşe geçen akademisyenler ve öğrencilerden oluşan grup, dışarıda bekleyen sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu.
İstanbul Üniversitesi'nin bölünmemesi yönünde çeşitli dövizler açan grup, sık sık alkışlarla eylemlerini sürdürdü. Daha sonra grup adına İ.Ü Orman Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, bir basın açıklaması yaptı. Tolunay, İstanbul Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında sürekli ilk 500'de yer alabildiğini Orman Fakültesi'nin ise Türkiye'nin ilk ve en köklü orman fakültesi olduğunu söyledi.