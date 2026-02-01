  • İSTANBUL
İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın
İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın

İstanbul'da bu gece yarısından itibaren geniş ölçekli bir elektrik kesintisi yaşacak. 21 ilçede yaşanacak kesintiyle ilgili detaylar belli oldu. İşte BEDAŞ'ın o duyurusu...

#1
EYÜPSULTAN

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Şubat 2026 Pazartesi günü için bakım ve onarım çalışması gerçekleştirecek. İstanbul'un 21 ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri, bazı ilçelerde gece yarısı başlayacak ve sabaha kadar devam edecek.

#2
BEYLİKDÜZÜ

İŞTE İLÇE İLÇE KESİNTİ LİSTESİ...

#3
GÜNGÖREN

EYÜPSULTAN

#4
BAHÇELİEVLER

BEYLİKDÜZÜ

#5
BAHÇELİEVLER

GÜNGÖREN

#6
BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER

#7
ESEYURT

BAHÇELİEVLER

#8
GÜNGÖREN

BAHÇELİEVLER

#9
ESEYURT

ESEYURT

#10
GÜNGÖREN

GÜNGÖREN

#11
FATİH

ESEYURT

#12
SULTANGAZİ

GÜNGÖREN

#13
FATİH

FATİH

#14
KAĞITHANE

SULTANGAZİ

#15
SULTANGAZİ

FATİH

#16
EYÜPSULTAN

KAĞITHANE

#17
BAHÇELİEVLER

SULTANGAZİ

#18
BAŞAKŞEHİR

EYÜPSULTAN

#19
BAŞAKŞEHİR

BAHÇELİEVLER

#20
AVCILAR

BAŞAKŞEHİR

#21
ARNAVUTKÖY

BAŞAKŞEHİR

#22
BEYLİKDÜZÜ

AVCILAR

#23
BEYLİKDÜZÜ

ARNAVUTKÖY

#24
BAĞCILAR

BEYLİKDÜZÜ

#25
KAĞITHANE

BEYLİKDÜZÜ

#26
BEYLİKDÜZÜ

BAĞCILAR

#27
SULTANGAZİ

KAĞITHANE

#28
ŞİŞLİ

#29
ESENLER

BEYLİKDÜZÜ

#30
BÜYÜKÇEKMECE

#31
SARIYER

#32
BEYOĞLU

SULTANGAZİ

#33
ESENLER

ŞİŞLİ

#34
ŞİŞLİ

ESENLER

#35
BAHÇELİEVLER

BÜYÜKÇEKMECE

#36
BÜYÜKÇEKMECE

SARIYER

#37
ZEYTİNBURNU

BEYOĞLU

#38
SARIYER

ESENLER

#39
BÜYÜKÇEKMECE

ŞİŞLİ

#40
SARIYER

BAHÇELİEVLER

#41
BAHÇELİEVLER

BÜYÜKÇEKMECE

#42
BAYRAMPAŞA

ZEYTİNBURNU

#43
ARNAVUTKÖY

SARIYER

#44
SARIYER

BÜYÜKÇEKMECE

#45
SARIYER

SARIYER

#46
EYÜPSULTAN

BAHÇELİEVLER

#47
KÜÇÜKÇEKMECE

BAYRAMPAŞA

#48
KÜÇÜKÇEKMECE

ARNAVUTKÖY

#49
ÇATALCA

#50
KÜÇÜKÇEKMECE

SARIYER

#51
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın

SARIYER

#52
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın

EYÜPSULTAN

#53
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın

KÜÇÜKÇEKMECE

#54
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın

KÜÇÜKÇEKMECE

#55
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın

ÇATALCA

#56
Foto - İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın

KÜÇÜKÇEKMECE

