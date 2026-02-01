İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın
İstanbul'da bu gece yarısından itibaren geniş ölçekli bir elektrik kesintisi yaşacak. 21 ilçede yaşanacak kesintiyle ilgili detaylar belli oldu. İşte BEDAŞ'ın o duyurusu...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Şubat 2026 Pazartesi günü için bakım ve onarım çalışması gerçekleştirecek. İstanbul'un 21 ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileri, bazı ilçelerde gece yarısı başlayacak ve sabaha kadar devam edecek.
İŞTE İLÇE İLÇE KESİNTİ LİSTESİ...
EYÜPSULTAN
BEYLİKDÜZÜ
GÜNGÖREN
BAHÇELİEVLER
BAHÇELİEVLER
BAHÇELİEVLER
ESEYURT
GÜNGÖREN
ESEYURT
GÜNGÖREN
FATİH
SULTANGAZİ
FATİH
KAĞITHANE
SULTANGAZİ
EYÜPSULTAN
BAHÇELİEVLER
BAŞAKŞEHİR
BAŞAKŞEHİR
AVCILAR
ARNAVUTKÖY
BEYLİKDÜZÜ
BEYLİKDÜZÜ
BAĞCILAR
KAĞITHANE
BEYLİKDÜZÜ
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ESENLER
BÜYÜKÇEKMECE
SARIYER
BEYOĞLU
ESENLER
ŞİŞLİ
BAHÇELİEVLER
BÜYÜKÇEKMECE
ZEYTİNBURNU
SARIYER
BÜYÜKÇEKMECE
SARIYER
BAHÇELİEVLER
BAYRAMPAŞA
ARNAVUTKÖY
SARIYER
SARIYER
EYÜPSULTAN
KÜÇÜKÇEKMECE
KÜÇÜKÇEKMECE
ÇATALCA
KÜÇÜKÇEKMECE
