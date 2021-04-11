  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
6
Hangi şehirlere kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi

2021-04-11 17:56:39
Hangi şehirlere kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji, havaların soğumasının ardından gelen kar ve yağmurların devam edeceğini bildirdi. Ramazan ayının ilk haftası için hava durumu tahminin açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonlarca vatandaşı ikaz etti.

#1
Foto - Meteoroloji tarafından yayınlanan 11-17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporuna göre ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji tarafından yayınlanan 11-17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporuna göre ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.

#2
Foto - Salı günü genellikle İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı bölgeyi terk ediyor. Yurdun batı kısmında güneşli bir hava etkili olacak. Sivas ve Erzurum'da kar yağışı bekleniyor. İzmir'de hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak. Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis ve Van'da karla karışık yağmur etkili olacak.

Salı günü genellikle İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı bölgeyi terk ediyor. Yurdun batı kısmında güneşli bir hava etkili olacak. Sivas ve Erzurum'da kar yağışı bekleniyor. İzmir'de hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak. Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis ve Van'da karla karışık yağmur etkili olacak.

#3
Foto - Salı günü etkili olan güneşli hava çarşamba günü yerini sağanak yağışa bırakıyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da da sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

Salı günü etkili olan güneşli hava çarşamba günü yerini sağanak yağışa bırakıyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da da sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

#4
Foto - Sağanak yağış perşembe günü de yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Kar yağışı yurdu terk etse bile sağanak yağış Ege, Marmara ve Karadeniz'de etkili olacak.

Sağanak yağış perşembe günü de yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Kar yağışı yurdu terk etse bile sağanak yağış Ege, Marmara ve Karadeniz'de etkili olacak.

#5
Foto - Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede şunlar kaydedildi:

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede şunlar kaydedildi: "Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde (400 m. ve üzeri) yoğun kar yağışı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı, gök gürültülü sağanak yağış beklenen yerlerde yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç ke imleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Rüzgârın Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/sa),Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Dünya Türkiye’ye kilitlenmişken kritik açıklama geldi: İstanbul olmazsa savaş başlar
Dünya

Dünya Türkiye’ye kilitlenmişken kritik açıklama geldi: İstanbul olmazsa savaş başlar

Afgan savaş ağası Raşid Dostum, Kabil hükümeti ile Taliban arasında İstanbul'da yapılacak olan görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama..
Rusya dünyaya böyle ilan etti! Devlet kanalından yayınlandı
Dünya

Rusya dünyaya böyle ilan etti! Devlet kanalından yayınlandı

Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya çok kritik bir adım attı. Bir süredir robot tanklar üzerinde çalışan Ruslar, bu silahlara ait yeni g..
ABD'de ordusuna büyük şok! Askerlerin yarısı reddetti
Dünya

ABD'de ordusuna büyük şok! Askerlerin yarısı reddetti

ABD Deniz Kuvvetleri, askerlerin neredeyse yüzde 40’ının Kovid-19 aşısı olmayı kabul etmediğini belirtti.

Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Eğitim

Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Yaz tatili ne zaman 2021, okullar ne zaman tatil 2021, okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Milyonlarca öğrenci 25 Ocak 15 Şubat tarihleri..
‘Dikkatli olmak lazım’ diyerek uyardı! 'Çin, Türkiye'ye komşu oluyor'
Gündem

‘Dikkatli olmak lazım’ diyerek uyardı! 'Çin, Türkiye'ye komşu oluyor'

Gazeteci Mehmet Ali Önel, Çin ve İran arasında imzalanan 25 yıllık anlaşmayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Mehmet Metiner belgeyi paylaştı!
Siyaset

Mehmet Metiner belgeyi paylaştı! "CHP’nin yandaş medyası işte böyle besleniyor"

AK Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP yandaşı Halk TV'nin partiden aldığı 113 bin TL’lik bir yayın katkısının belgesini paylaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay