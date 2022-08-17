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Hayat-Aktüel
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İstanbul Emniyetinden uygulama!

2022-08-17 17:00:48
İstanbul Emniyetinden uygulama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında uygulama yaptı.

#1
Foto - İstanbul Emniyetinden uygulama!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile denetimin yapıldığı ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, uygulama yapılacak noktaları önceden belirledi.

#2
Foto - İstanbul Emniyetinden uygulama!

Bu noktalarda, şüpheli araçlar, emniyet ekiplerince durduruldu.

#3
Foto - İstanbul Emniyetinden uygulama!

Emniyet ekipleri araçlarda arama yaptı.

#4
Foto - İstanbul Emniyetinden uygulama!

Ayrıca Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması da yapıldı.

#5
Foto - İstanbul Emniyetinden uygulama!

Özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekipleri de uygulamaya destek verdi.

#6
Foto - İstanbul Emniyetinden uygulama!

Söz konusu uygulamaların sık sık yapılacağı duyuruldu.

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