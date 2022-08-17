2022-08-17 17:00:48 İstanbul Emniyetinden uygulama!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında uygulama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında uygulama yaptı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile denetimin yapıldığı ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, uygulama yapılacak noktaları önceden belirledi.
Bu noktalarda, şüpheli araçlar, emniyet ekiplerince durduruldu.
Emniyet ekipleri araçlarda arama yaptı.
Ayrıca Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması da yapıldı.
Özel harekat timleri ve çevik kuvvet ekipleri de uygulamaya destek verdi.
Söz konusu uygulamaların sık sık yapılacağı duyuruldu.
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