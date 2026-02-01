  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul trafiği 'ara tatil' de dinlemedi: Okullar kapalıyken bile yüzde 80’lerin altına düşmedi Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak CHP iddiası! “Kılıçdaroğlu” detayı olay oldu İşte bu detaya dikkat... Çamaşır böyle kuruyor, bu detay hemen kurutuyor Fil gibi hafızaya sahip olabilirsiniz! Bunu mutlaka yapın! Terör örgütünün tüm artık unsurları için şartlar kökten değişti! Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi: Önlerinde sadece iki yol var İstanbul karanlığa gömülecek! Telefonları şarj edin, mumları hazırlayın 2050 için ürküten tahmin: Dünya nüfusunda adım adım gelen tehlike
Spor
5
Yeniakit Publisher
İstanbul bu yıldız ismi yine bekleyecek gibi... Lookman resmen bitti! Resmi adımlar bugün atılacak
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İstanbul bu yıldız ismi yine bekleyecek gibi... Lookman resmen bitti! Resmi adımlar bugün atılacak

Fenerbahçe'nin elinden kaçırmamak için teklifini yükselttiği Ademola Lookman kaçtı kaçıyor...

#1
Foto - İstanbul bu yıldız ismi yine bekleyecek gibi... Lookman resmen bitti! Resmi adımlar bugün atılacak

Romano, Lookman'ın Atletico Madrid'e imza atacağını açıkladı.

#2
Foto - İstanbul bu yıldız ismi yine bekleyecek gibi... Lookman resmen bitti! Resmi adımlar bugün atılacak

Son olarak Sidiki Cherif transferini bitiren Fenerbahçe, Ademola Lookman ile yoğun bir mesai harcıyordu. Fenerbahçe, Ademola Lookman’a yaptığı yıllık toplam 9 milyon euroluk maaş teklifini, 11 milyon euroya yükseltmişti. Ancak, sarı-lacivertli kulübün çabaları sonuçsuz kaldı.

#3
Foto - İstanbul bu yıldız ismi yine bekleyecek gibi... Lookman resmen bitti! Resmi adımlar bugün atılacak

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer oluyor. Transfer için bugün resmi adımların atılması bekleniyor.

#4
Foto - İstanbul bu yıldız ismi yine bekleyecek gibi... Lookman resmen bitti! Resmi adımlar bugün atılacak

Fenerbahçe'nin teklifini yükseltmesinin ardından Atletico Madrid'den de bir maaş güncellemesi gelmişti. Atletico Madrid, Lookman için Atalanta ile anlaşma sağladı ve oyuncuyu ikna etmeye çalışmak için 5 milyon euro + bonus içeren bir teklifi masaya koymuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"
Gündem

Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"

Ağrı eski belediye başkanı Savcı Sayan, terör örgütü uzantılarının ve sözde Kürt temsilcilerinin emperyalist güçlerle olan kirli pazarlıklar..
ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe
Dünya

ABD detayı! İran'daki saldırıda derin şüphe

İran’ın Bender Abbas şehrindeki lüks bir konutta büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinden paylaşılan videolarda, binada büyük hasar me..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesine yönelik itirazlar sürerken, Cuma namazında vatandaşların cami dışında saf tutmak zorund..
Güney Çin Denizi'nde tansiyon düşmüyor! Çin'den Scarborough Sığı'nda gövde gösterisi
Dünya

Güney Çin Denizi'nde tansiyon düşmüyor! Çin'den Scarborough Sığı'nda gövde gösterisi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı, egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı (Huangyan Adası) çevresinde deniz ve hava kuv..
Sıcak saatler! Saldırı başladı
Dünya

Sıcak saatler! Saldırı başladı

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya, Sumi'ye saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23