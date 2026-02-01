İstanbul bu yıldız ismi yine bekleyecek gibi... Lookman resmen bitti! Resmi adımlar bugün atılacak
Fenerbahçe'nin elinden kaçırmamak için teklifini yükselttiği Ademola Lookman kaçtı kaçıyor...
Fenerbahçe'nin elinden kaçırmamak için teklifini yükselttiği Ademola Lookman kaçtı kaçıyor...
Romano, Lookman'ın Atletico Madrid'e imza atacağını açıkladı.
Son olarak Sidiki Cherif transferini bitiren Fenerbahçe, Ademola Lookman ile yoğun bir mesai harcıyordu. Fenerbahçe, Ademola Lookman’a yaptığı yıllık toplam 9 milyon euroluk maaş teklifini, 11 milyon euroya yükseltmişti. Ancak, sarı-lacivertli kulübün çabaları sonuçsuz kaldı.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transfer oluyor. Transfer için bugün resmi adımların atılması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin teklifini yükseltmesinin ardından Atletico Madrid'den de bir maaş güncellemesi gelmişti. Atletico Madrid, Lookman için Atalanta ile anlaşma sağladı ve oyuncuyu ikna etmeye çalışmak için 5 milyon euro + bonus içeren bir teklifi masaya koymuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23