2023-04-30 21:28:48 İstanbul Boğazı’nda gemi arızası
İstanbul Boğazı’nda 94 metre uzunluğundaki kargo gemisi makine arızası yaptı, Boğaz'da gemi trafiği çift taraflı kapatıldı.
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İstanbul Boğazı’nda 94 metre uzunluğundaki kargo gemisi makine arızası yaptı, Boğaz'da gemi trafiği çift taraflı kapatıldı.
ILYAS KONAN isimli 94 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi, Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaptı.
İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrası Kılavuz Kaptan, KURTARMA 7 ve 12 Römorkörleri yedeğinde gemi Ahırkapı’ya demirletildi. Gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift taraflı trafiğe kapatıldı. Arıza nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 21.20'de kuzey-güney yönlü tekrar açıldığı bildirildi.
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