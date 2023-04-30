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Hayat-Aktüel
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İstanbul Boğazı’nda gemi arızası

2023-04-30 21:28:48
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası

İstanbul Boğazı’nda 94 metre uzunluğundaki kargo gemisi makine arızası yaptı, Boğaz'da gemi trafiği çift taraflı kapatıldı.

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Foto - İstanbul Boğazı’nda gemi arızası

ILYAS KONAN isimli 94 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi, Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yaptı.

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Foto - İstanbul Boğazı’nda gemi arızası

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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Foto - İstanbul Boğazı’nda gemi arızası

Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekiplerin yaptıkları incelemeler sonrası Kılavuz Kaptan, KURTARMA 7 ve 12 Römorkörleri yedeğinde gemi Ahırkapı’ya demirletildi. Gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift taraflı trafiğe kapatıldı. Arıza nedeniyle askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 21.20'de kuzey-güney yönlü tekrar açıldığı bildirildi.

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