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İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı

2024-01-28 03:30:09
İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olmak üzere askıya alınan gemi trafiği açıldı.

#1
Foto - İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, genel kargo gemisi arızası nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin açıldığını bildirdi.

#2
Foto - İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklmada, "SNP PAZAR" isimli 80 metre boyundaki geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kurtarma-7 römorkörünün yedeğinde, kılavuz kaptan ve Mehmetçi römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

#3
Foto - İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı

Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney yönlü açıldığı kaydedildi.

#4
Foto - İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı

Akşam saatlerinde İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde meydana gelen gemi arızası sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır.” denilmişti.

#5
Foto - İstanbul Boğazı gemi trafiğine tekrar açıldı

Kıyı Emniyeti, 80 metre boyutundaki SNP PAZAR isimli gemiyi kurtarmak üzere olay yerine KURTARMA-7 Römorkörü yönlendirmişti.

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