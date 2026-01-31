İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İş yerinin arkasında bulunan otelin güvenlik amacıyla tahliyesi gerçekleştirildi.
Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 2 katlı oto yedek parça imalatı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
OTEL TAHLİYE EDİLDİ -
İş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Alevlerin yükseldiği ve yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
