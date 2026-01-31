  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi
AA Giriş Tarihi:

İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İş yerinin arkasında bulunan otelin güvenlik amacıyla tahliyesi gerçekleştirildi.

1
#1
Foto - İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi

Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 2 katlı oto yedek parça imalatı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

#3
Foto - İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi

OTEL TAHLİYE EDİLDİ -

#4
Foto - İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi

İş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi.

#5
Foto - İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi

Alevlerin yükseldiği ve yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

