İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor

Finansal anlamda konuta erişim problemleri ortaya çıktıkça konut üreticilerinin daha küçük daireler yaptığını belirten Okan Hançer, "Metropol şehirlerde daha küçük daireler üretildiğini görüyoruz. Bu da konutta dönüşüme sebep oluyor. Bu illere baktığımızdaysa eskiye oranla daha çok 3+1 ya da 4+1, 150 veya 160 metrekare dairelerin çok fazla üretilmediğini görüyoruz. Japon tipi 1+1 evlerin üretildiğini, tercih edildiğini görüyoruz" diye konuştu.