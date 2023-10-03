  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor

2023-10-03 10:56:59
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor

Yüksek enflasyon nedeniyle dengelerin altüst olduğu gayrimenkul sektöründe, özellikle kiracılar fahiş kira ücretleri karşısında zor günler geçiriyor. Büyükşehirlerde artan konut arzı barınma krizine dönüştü. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, büyük kentlerde yeni kiralama döneminin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. İşte detaylar... 'Obez' büyüyen metropol kentlerde konut arzı sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, "Metropol kentlerde daha küçük daireler üretildiğini görüyoruz. Bu da konutta dönüşüme sebep oluyor. Bu illere baktığımızdaysa 3+1 ya da 4+1, 150 veya 160 metrekare dairelerin çok fazla üretilmediğini, Japon tipi 1+1 evlerin tercih edildiğini görüyoruz" dedi.

#1
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor

Okan Hançer; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük metropol şehirlerde son yıllarda hem yurt içi hem yurt dışından yoğun talep nedeniyle 'obez' büyümeyle karşı karşıya kalındığını anlattı. Kontrolsüz obez büyümenin kentlerde altyapı, trafik, çevre gibi birçok sorunu da beraberinde getirdiğini belirten Hançer, metropol kentlerde konut arzı sıkıntısı yaşandığına dikkati çekti. Konut arzı sıkıntısı nedeniyle büyük metrekareli 4+1 ya da 3+1 ev modellerinin konut talebini karşılayamadığını belirten Hançer, Japonya'da uygulanan, daha fazla konut inşa edilebilen 1+1 tipi ev modellerine dönüşebileceğini vurguladı.

#2
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor

Metropol şehirlerde yoğun talep nedeniyle altyapının yanı sıra, barınma sorunlarıyla çok sık karşılaştıklarını anlatan Okan Hançer, şunları söyledi: "Barınma sorunu bazı inşaat maliyetlerindeki artış, konut üretimindeki arz- talep dengesi ve arsa maliyetlerindeki artışla birlikte vatandaşın konuta erişiminde finansal anlamda ciddi sıkıntılar ortaya çıkardı. Barınma krizi dediğimiz konuta erişim anlamında ciddi problemler görüyoruz."

#3
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor

Finansal anlamda konuta erişim problemleri ortaya çıktıkça konut üreticilerinin daha küçük daireler yaptığını belirten Okan Hançer, "Metropol şehirlerde daha küçük daireler üretildiğini görüyoruz. Bu da konutta dönüşüme sebep oluyor. Bu illere baktığımızdaysa eskiye oranla daha çok 3+1 ya da 4+1, 150 veya 160 metrekare dairelerin çok fazla üretilmediğini görüyoruz. Japon tipi 1+1 evlerin üretildiğini, tercih edildiğini görüyoruz" diye konuştu.

#4
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor

Okan Hançer, sözlerini şöyle tamamladı: "Eskiden 3+1, 4+1 gördüğümüz evlere ulaşmak hayal oldu. Önümüzdeki günlerde daire metrekareleri ve tercihler daha da küçülecek. Bununla ilgili tedbirler alınmazsa konuta erişim de hayal olacak. Bununla birlikte artık 1+1 evler, hatta odaların, kanepelerin kiralanması ya da satılması şeklinde modeller önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilir. Şimdiden öngörü olarak söyleyebiliriz. Bu durumları yaşamamak için özellikle konut finansmanında ve konuta erişimde radikal tedbirler alınması gerekiyor."

#5
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor

Halk TV'de skandal Ankara saldırısı yorumu! Ayşenur Arslan PKK'lı teröristin 'can almadan' gittiğine üzüldü
Medya

Halk TV'de skandal Ankara saldırısı yorumu! Ayşenur Arslan PKK'lı teröristin 'can almadan' gittiğine üzüldü

Halk TV'de, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen saldırıya ilişkin skandal ifadeler kullanıldı. Ayşenur Arslan, PKK'lı teröristi ..
Bir destek de İran'dan geldi
Dünya

Bir destek de İran'dan geldi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etti...
Fatih Altaylı'nın PKK sözlerini uzmanlar yorumladı
Gündem

Fatih Altaylı'nın PKK sözlerini uzmanlar yorumladı

Fatih Altaylı'nın 2002 senesinde Türkiye'de terör sorunu kalmadığını belirttiği açıklamasına uzmanlar cevap verdi.
Canlı yayında oyun yapılacak! Yeni açıklama deprem etkisi yaptı: X, Twitch'e rakip olacak
Teknoloji

Canlı yayında oyun yapılacak! Yeni açıklama deprem etkisi yaptı: X, Twitch'e rakip olacak

Bu gece açacağı canlı video oyun yayınında Tier 100 seviyesindeki bir kabus zindanını tamamlamayacak. Twitter'ın (X) yeni özelliği olan can..
3 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

3 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (03 Ekim 2023) sunuyoruz...

O il tarihin ve doğanın birleştiği nokta! Şoke etti: Her mevsim ayrı, her günde bir güzel! Destinasyonların başında
Kültür - Sanat

O il tarihin ve doğanın birleştiği nokta! Şoke etti: Her mevsim ayrı, her günde bir güzel! Destinasyonların başında

doğal güzellikleri ile önemli bir turizm destinasyonu Kalecik Kalesi: Kalenin çevresinde, Kalecik Çayı'nın oluşturduğu vadiler, yemyeşil or..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23