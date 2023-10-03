2023-10-03 10:56:59 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor
Yüksek enflasyon nedeniyle dengelerin altüst olduğu gayrimenkul sektöründe, özellikle kiracılar fahiş kira ücretleri karşısında zor günler geçiriyor. Büyükşehirlerde artan konut arzı barınma krizine dönüştü. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, büyük kentlerde yeni kiralama döneminin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. İşte detaylar... 'Obez' büyüyen metropol kentlerde konut arzı sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, "Metropol kentlerde daha küçük daireler üretildiğini görüyoruz. Bu da konutta dönüşüme sebep oluyor. Bu illere baktığımızdaysa 3+1 ya da 4+1, 150 veya 160 metrekare dairelerin çok fazla üretilmediğini, Japon tipi 1+1 evlerin tercih edildiğini görüyoruz" dedi.