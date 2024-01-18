İşsizlikten yakınanlar iş beğenmiyor! Bakalım kaç kişi başvuracak?

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Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin zirvesinde yer alan Matlı Holding, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki dev çiftliğe en az 20 bin TL maaşla çok sayıda personel alacağını duyurdu.
9 sektörde 25 şirketi, 11 markası, 10 binden fazla tedarikçisi, 5 bin çalışanı ve 81 ilde 1000’e yakın bayisiyle Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren Matlı Şirketler Grubu, Bursa İnegöl'deki Ömer Matlı Akademi Sungurpaşa Süt Çiftliği'ne çok sayıda personel alacak.
Dev firma, Burdan, Keskinoğlu ve Yörsan markalarıyla gıda perakendeciliği; Proyem markası ile Türkiye’nin lider yem üreticisi, en büyük yumurta üreticisi konumunda bulunuyor.
Dev firma, İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanlarla İnegöl’deki 1.800 büyükbaş hayvan kapasiteli Ömer Matlı Süt Çiftliği’ne 29 personel alınacağını bildirdi.
İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre; 1 veteriner hekim, 1 veteriner yardımcısı, 1 işletme elektrik bakımcısı, 1 mekanik bakım onarımcısı, 5 genel alan temizleme görevlisi/meydancı ve 20 beden işçisi(genel) istihdam edilecek.
EN AZ 20 BİN TL MAAŞ... Beden işçisi ve genel alan temizleyici/ meydancı ilanlarında, Ömer Matlı Akademi Sungurpaşa Süt Çiftliği'ne süt sağım, hayvan besleme gibi işlerde çalışacak deneyimli ya da yetiştirilmek üzere personeller alınacağı ve en az 20 bin TL net maaş verileceği belirtildi.
3 vardiyalı çalışma sisteminin olduğu çiftlikte çalışanların Servis, yemek, sigorta, doğum günü paketi, fazla mesai imkanı ve erzak yardımı gibi sosyal hakları bulunuyor.
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