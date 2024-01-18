İşsizlikten yakınanlar iş beğenmiyor! Bakalım kaç kişi başvuracak?

EN AZ 20 BİN TL MAAŞ... Beden işçisi ve genel alan temizleyici/ meydancı ilanlarında, Ömer Matlı Akademi Sungurpaşa Süt Çiftliği'ne süt sağım, hayvan besleme gibi işlerde çalışacak deneyimli ya da yetiştirilmek üzere personeller alınacağı ve en az 20 bin TL net maaş verileceği belirtildi.