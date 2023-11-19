İşsizlikten bıkanlar o illere kaçıyor! Belli oldu: Buralarda elini sallasan işe çarpıyor

Ülkenin en büyük problemlerinden biri muhtemelen işsizlik problemidir. Yaşadıkları yerde iş bulamayan birçok insan işsizlikten bıktığı için o illere kaçmaya başladı! En çok fabrikaların olduğu şehirler belli oldu… bu bölgelerde elini sallasan işe çarpıyor. İşte konuya ilişkin detaylar… İnsanlar, ikamet ettikleri şehirlerde iş bulamadıkları zaman çareyi başka şehirlere gitmekte arıyor. Şehir tercihi yapılırken ise iş imkanının en çok olduğu, sanayinin geliştiği yerler ilk sıralarda yer alıyor. Bu kapsamda en çok sanayi işinin ve fabrikanın olduğu şehirler belli oldu. Organize sanayi bölgelerinin, Türk sanayisinin gelişmesi açısından kritik bir önemi vardır. Şu an için organize sanayi bölgelerinde 2,4 milyondan fazla istihdam sağlanıyor. Bazı şehirlerde daha yoğun olan organize sanayi bölgeleri, üretim ve ihracat alanında önemli katkılar sağlıyor. Temelde, planlı sanayileşmenin mihenk taşı olan organize sanayi bölgeleri, sanayi gelişimi için olmazsa olmaz bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de kuruluş onayını karma ve ihtisas OSB'lere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarıma dayalı ihtisas OSB'lere (TDİOSB) ise Tarım ve Orman Bakanlığı veriyor. Şu anki verilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 344, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 34 OSB bulunuyor.