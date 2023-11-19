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İşsizlikten bıkanlar o illere kaçıyor! Belli oldu: Buralarda elini sallasan işe çarpıyor

2023-11-19 12:11:57
İşsizlikten bıkanlar o illere kaçıyor! Belli oldu: Buralarda elini sallasan işe çarpıyor

Ülkenin en büyük problemlerinden biri muhtemelen işsizlik problemidir. Yaşadıkları yerde iş bulamayan birçok insan işsizlikten bıktığı için o illere kaçmaya başladı! En çok fabrikaların olduğu şehirler belli oldu… bu bölgelerde elini sallasan işe çarpıyor. İşte konuya ilişkin detaylar… İnsanlar, ikamet ettikleri şehirlerde iş bulamadıkları zaman çareyi başka şehirlere gitmekte arıyor. Şehir tercihi yapılırken ise iş imkanının en çok olduğu, sanayinin geliştiği yerler ilk sıralarda yer alıyor. Bu kapsamda en çok sanayi işinin ve fabrikanın olduğu şehirler belli oldu. Organize sanayi bölgelerinin, Türk sanayisinin gelişmesi açısından kritik bir önemi vardır. Şu an için organize sanayi bölgelerinde 2,4 milyondan fazla istihdam sağlanıyor. Bazı şehirlerde daha yoğun olan organize sanayi bölgeleri, üretim ve ihracat alanında önemli katkılar sağlıyor. Temelde, planlı sanayileşmenin mihenk taşı olan organize sanayi bölgeleri, sanayi gelişimi için olmazsa olmaz bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de kuruluş onayını karma ve ihtisas OSB'lere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarıma dayalı ihtisas OSB'lere (TDİOSB) ise Tarım ve Orman Bakanlığı veriyor. Şu anki verilere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 344, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 34 OSB bulunuyor.

#1
Foto - İşsizlikten bıkanlar o illere kaçıyor! Belli oldu: Buralarda elini sallasan işe çarpıyor

İlgili bakanlık tarafından kuruluş onayı verilen 378 organize sanayi bölgesinin 270’inde üretim yapılıyor. Bunun yanı sıra 0’unda ise kamulaştırma yapılıyor. Organize sanayi bölgelerinden 38’i planlama aşamasında iken 40’ında altyapı hazırlığı yapılıyor. İlgili bakanlık tarafından üretime geçen organize sanayi bölgeleri doluluk oranı ?, tahsis dolulukları ise ? olarak saptandı. Bahsi geçen organize sanayi bölgelerinde şu anki verilere göre 2,4 milyon kişi istihdam ediliyor. Bunun yanı sıra tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde ise 5 binden fazla kişiye iş imkanı sunuluyor. Bütün illerde ilgili bakanlıklar tarafından kuruluş onayı verilmiş organize sanayi bölgeleri vardır. Lakin bunun yanı sıra Ardahan, Artvin, Hakkari ve Muğla dışındaki 77 ilde bulunan organize sanayi bölgelerinde üretim yapılıyor.

#2
Foto - İşsizlikten bıkanlar o illere kaçıyor! Belli oldu: Buralarda elini sallasan işe çarpıyor

Organize sanayi bölge sayısının en fazla olduğu il Bursa olurken, burada 16 OSB ile planlı sanayi üretiminin önemli bir kısmı yapılıyor. Bursa'dan sonra en çok OSB’nin olduğu yerler İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ olurken buralarda 13’er tane OSB faaliyet gösteriyor. Bu illerin yanı sıra Ankara'da 10, İstanbul ve Konya'da 8'er, Afyonkarahisar ve Aydın'da 7'şer OSB bulunuyor. Kuruluş onayı verilen ve faaliyette olan OSB'ler listesinde "toplam ve faaliyette bulunan" başlıklarına göre veriler şu şekilde:

#3
Foto - İşsizlikten bıkanlar o illere kaçıyor! Belli oldu: Buralarda elini sallasan işe çarpıyor

"Adana 6 - 3, Adıyaman 5 - 4, Afyonkarahisar 9 - 7, Ağrı 2 - 1, Aksaray 4 - 1, Amasya 5 - 4, Ankara 13 - 10, Antalya 3 1, Ardahan 1 - 0, Artvin 1 - 0, Aydın 8 - 7, Balıkesir 8 - 4, Bartın 1 - 1, Batman 1 - 1, Bayburt 1 - 1, Bilecik 7 - 6, Bingöl 1 - 1, Bitlis 1 - 1, Bolu 4 - 3, Burdur 3 - 3, Bursa 17 - 16, Çanakkale 3 - 2, Çankırı 6 - 4, Çorum 3 - 3, Denizli 5 - 4, Diyarbakır 4 - 3, Düzce 5 - 3, Edirne 3 - 1, Elazığ 4 - 2, Erzincan 2 - 1, Erzurum 3 - 2, Eskişehir 3 - 2, Gaziantep 7 - 5, Giresun 3 - 2, Gümüşhane 2 - 1, Hakkari 1 - 0, Hatay 9 - 5, Iğdır 1 - 1, Isparta 3 - 2, İstanbul 8 - 8, İzmir 17 - 13, Kahramanmaraş 9 - 6, Karabük 2 - 1, Karaman 2 - 1, Kars 2 - 1, Kastamonu 5 - 4, Kayseri 3 - 3, Kırıkkale 3 - 3, Kırklareli 4 - 3, Kırşehir 3 - 2, Kilis 2 - 1, Kocaeli 14 - 13, Konya 11 - 8, Kütahya 7 - 5, Malatya 5 - 3, Manisa 8 - 6, Mardin 3 - 1, Mersin 6 - 2, Muğla 2 - 0, Muş 1 - 1, Nevşehir 3 - 2, Niğde 4 - 2, Ordu 4 - 3, Osmaniye 3 - 2, Rize 2 - 1, Sakarya 8 - 6, Samsun 8 - 5, Siirt 1 - 1, Sinop 2 - 2, Sivas 5 - 4, Şanlıurfa 6 - 4, Şırnak 2 - 2, Tekirdağ 15 - 13, Tokat 5 - 5, Trabzon 4 - 3, Tunceli 1 - 1, Uşak 4 - 3, Van 3 - 1, Yalova 5 - 2, Yozgat 4 - 2, Zonguldak 4 - 3."

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