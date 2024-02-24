2024-02-24 22:17:26 İsrailliler, siyonist Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi
İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan yüzlerce kişi, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
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İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan yüzlerce kişi, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Ellerinde İsrail bayrakları ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı pankartlar açan göstericiler, erken seçim yapılmasını talep etti.
İsrail kayıp veriyor
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Givati Tugayı'nda bölük komutanı Yüzbaşı Eyal Shominov'un (24) Gazze'deki çatışmalarda öldüğü kaydedildi.
Buna göre 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 577 askeri öldü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.
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