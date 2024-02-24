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Dünya
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İsrailliler, siyonist Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

2024-02-24 22:17:26
İsrailliler, siyonist Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan yüzlerce kişi, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

#1
Foto - İsrailliler, siyonist Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

Ellerinde İsrail bayrakları ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı pankartlar açan göstericiler, erken seçim yapılmasını talep etti.

#2
Foto - İsrailliler, siyonist Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

İsrail kayıp veriyor

#3
Foto - İsrailliler, siyonist Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Givati Tugayı'nda bölük komutanı Yüzbaşı Eyal Shominov'un (24) Gazze'deki çatışmalarda öldüğü kaydedildi.

#4
Foto - İsrailliler, siyonist Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

Buna göre 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 577 askeri öldü.

#5
Foto - İsrailliler, siyonist Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.

#6
Foto - İsrailliler, siyonist Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

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