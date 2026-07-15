İsrail’le ortak “demir kubbe” hayalleri suya düştü! Türkiye’nin dostu Katar’dan, Volkswagen’in aklını alan hamle

Nisan ayı sonunda imzalanan bu mutabakata göre İsrail firması, söz konusu tesiste Demir Kubbe hava savunma sistemi için askeri bileşenler üretmeyi planlıyordu. Ancak Katar yönetimi, iki ülke arasındaki gergin ilişkileri gerekçe göstererek anlaşmayı engelledi ve fabrikadaki yüzlerce istihdamı riske attı. Volkswagen'de yüzde 17 oy hakkına ve toplam sermayenin yüzde 10,4'üne sahip olan QIA, şirketin karar mekanizmalarında önemli bir ağırlığa sahip.