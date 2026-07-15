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İsrail’le ortak "demir kubbe" hayalleri suya düştü! Türkiye’nin dostu Katar’dan, Volkswagen’in aklını alan hamle

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İsrail’le ortak “demir kubbe” hayalleri suya düştü! Türkiye’nin dostu Katar’dan, Volkswagen’in aklını alan hamle

Volkswagen'in Osnabrück fabrikasında İsrailli Rafael firmasıyla ortak askeri üretim yapma planı, şirketin büyük hissedarı Katar tarafından veto edildi. İki ülke arasındaki gerilimi gerekçe gösteren Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA) müdahalesi, Alman otomotiv devinin savunma sanayiine girme hayallerini şimdilik rafa kaldırdı. Bu hamle, Körfez ülkelerinin Avrupalı şirketler üzerindeki stratejik ağırlığını gözler önüne sererken, İsrail kanadında da ciddi bir rahatsızlığa yol açtı.

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Foto - İsrail’le ortak "demir kubbe" hayalleri suya düştü! Türkiye’nin dostu Katar’dan, Volkswagen’in aklını alan hamle

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), yaşadığı ekonomik krizin ortasında yeni bir yönetimsel engelle karşı karşıya kaldı. Şirketin üçüncü büyük hissedarı olan Katar devlet fonu "Katar Yatırım Otoritesi" (QIA), VW'nin mali sıkıntı içindeki Osnabrück fabrikasının alternatif kullanımı için İsrailli devlet şirketi Rafael ile imzalanan niyet mektubunu veto etti.

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Foto - İsrail’le ortak "demir kubbe" hayalleri suya düştü! Türkiye’nin dostu Katar’dan, Volkswagen’in aklını alan hamle

Nisan ayı sonunda imzalanan bu mutabakata göre İsrail firması, söz konusu tesiste Demir Kubbe hava savunma sistemi için askeri bileşenler üretmeyi planlıyordu. Ancak Katar yönetimi, iki ülke arasındaki gergin ilişkileri gerekçe göstererek anlaşmayı engelledi ve fabrikadaki yüzlerce istihdamı riske attı. Volkswagen'de yüzde 17 oy hakkına ve toplam sermayenin yüzde 10,4'üne sahip olan QIA, şirketin karar mekanizmalarında önemli bir ağırlığa sahip.

#3
Foto - İsrail’le ortak "demir kubbe" hayalleri suya düştü! Türkiye’nin dostu Katar’dan, Volkswagen’in aklını alan hamle

Yatırım şirketinin 45 yaşındaki CEO'su Muhammed Saif el-Suvadi ve eski iki Katar hükümeti üyesi VW Denetleme Kurulu'nda görev yapıyor. Gazze'deki Hamas oluşumuna uzun yıllar finansal destek sağladığı bilinen Katar'ın, sadece İsrail'in savunmasına yönelik askeri bileşenlerin üretilmesini içeren bu anlaşmayı reddetmesi dikkat çekti.

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Foto - İsrail’le ortak "demir kubbe" hayalleri suya düştü! Türkiye’nin dostu Katar’dan, Volkswagen’in aklını alan hamle

King's College'den güvenlik uzmanı Peter R. Neumann, Alman ekonomisinin zorlandığı bu dönemde Körfez ülkelerinin Alman devindeki gücünün büyük bir açık olduğunu vurguladı. Katar'ın bu hamlesi, İsrail hükümetinin içinde Katar ortaklığı bulunan Alman şirketlerine karşı mesafeli bir tutum almasına yol açtı.

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Foto - İsrail’le ortak "demir kubbe" hayalleri suya düştü! Türkiye’nin dostu Katar’dan, Volkswagen’in aklını alan hamle

Alman nakliye şirketi Hapag-Lloyd, İsrailli denizcilik firması "Zim"i 4,2 milyar dolar karşılığında devralmak için girişimde bulunmuştu. Ancak Hamburg merkezli şirketin ortakları arasında yüzde 12,3 ile Katar devlet fonunun ve yüzde 10,2 ile Suudi Arabistan devlet fonunun bulunması anlaşmanın iptal edilmesine neden oldu. İsrail Savunma Bakanı 70 yaşındaki Israel Katz, bu satışın özellikle acil durumlarda ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını korumayacağını belirterek satın almaya karşı çıktı.

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