İsrail’le ortak “demir kubbe” hayalleri suya düştü! Türkiye’nin dostu Katar’dan, Volkswagen’in aklını alan hamle
Volkswagen'in Osnabrück fabrikasında İsrailli Rafael firmasıyla ortak askeri üretim yapma planı, şirketin büyük hissedarı Katar tarafından veto edildi. İki ülke arasındaki gerilimi gerekçe gösteren Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA) müdahalesi, Alman otomotiv devinin savunma sanayiine girme hayallerini şimdilik rafa kaldırdı. Bu hamle, Körfez ülkelerinin Avrupalı şirketler üzerindeki stratejik ağırlığını gözler önüne sererken, İsrail kanadında da ciddi bir rahatsızlığa yol açtı.