İsrail’in hastane katliamındaki o kepazelik ortaya çıktı! Meğer…

Yine 16 Ekim günü, yani hastane katliamından bir gün önce, DW, “Savaş suçu nedir?” başlıklı analiz haberinde sivillerin katledilmesine meşruiyet kazandırma, İsrail’in hastane ve okulları neden vurmak zorunda kaldığını anlatma çırpınışları vicdanı olan herkes tarafından tek okuyuşta anlaşılıyor. DW’nin Türkçe servisinde yer alan ve daha önce yayınlanmış raporlar ile bazı uzmanların yine geçmiş açıklamalarından derlenen analizde geçen ifadeler, tanımlar açıkça Gazze’deki sivil katliamını hem destekliyor ve hem de teşvik ediyor: - “Sivillere yönelik saldırılar her zaman savaş suçu sayılıyor mu? Bunun kısaca cevabı, hayır.” - “Mark Kersten, ‘Savaş yasaları, sivilleri her zaman ölümden korumaz’ demişti.” - “Kersten, her sivil ölümünün yasa dışı sayılmadığına dikkat çekmişti.”