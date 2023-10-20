2023-10-20 14:48:18 İsrail’in hastane katliamındaki o kepazelik ortaya çıktı! Meğer…
Ersin Çelik, “Biliyoruz ki İsrail, Gazze’ye tek başına saldırmıyor. Arkasında sadece Amerika, İngiltere ve Avrupa devletleri yok. Uluslararası medya da Gazze katliamına tam destek veriyor” tespitini yaptı. “Önceki akşam Gazze’deki ‘Hastane Katliamı’ İsrail-medya işbirliği ile gerçekleştirildi. Ortada hiç şüphe bırakmayacak, ‘habercilik delilleri’ var. Almanya’nın resmi haber organı DW, İngiliz yayın kuruluşu BBC ve Amerika’nın en güçlü gazetesi New York Times sivillerin hastanede katledilmesinde bariz rol aldılar” ifadelerini kullanan ve o “rol”ün detaylarını aktaran Çelik, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti: