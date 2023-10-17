  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük resmen çılgına döndü! İşler her an zıvanadan çıkabilir

Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!

Polis, şüphelendiği adamın üstünü arayınca şaşkına döndü! O hatayı yapana kadar hiç kimse fark etmemişti! Ağızlar bir karış açık kaldı

Kamudaki Mercedes ve Audi markalı tüm araçlar satılacak! Yerine alınacak marka belli oldu

Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener

Mansur Yavaş'a yüzde 90 oy çıkmıştı... İsyan ettiler! "Bıçak kemiğe dayandı"

Bu mağazada her şey bedava

Yumurtadan çıkan hayvanı görünce gözleri fal taşı gibi açıldı! 100 binde bir ihtimal gerçekleşti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Japon Başbakanı’ndan Yasukuni Tapınağı’na törensel onur: Eski Japonya yeniden doğuyor

Ahlaksızlıkları paçalarından akıyor, paçalarından! Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir
Gündem
21
İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

2023-10-17 13:21:37
İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail, katliamını sürdüreceği mesajını verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ise skandal bir karar çıktı. Gazze'de son durum...

#1
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail, katliamını sürdüreceği mesajını verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ise skandal bir karar çıktı.

#2
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

11.54: İSRAİL SAĞLIK MERKEZLERİNİ VURUYOR Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 teyit edilmiş saldırı düzenlediğini bildirdi.

#3
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

11.29: İSRAİL 'ATEŞKES YOK!' DEDİ İsrail Ordu Sözcüsü: Kara harekatından başka bir şey olabileceğini belirtirken 'Bu aşamada Gazze'de insani ateşkes yok' açıklamasında bulundu. 'Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz' ifadelerini kullanan sözcü, 'Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz. Herkes kara operasyonundan bahsediyor, buna benzer bir şey olabilir' dedi.

#4
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

11.02 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail Hava Kuvvetlerinin kuzeydeki sivillerin gitmesini istediği güneyde bulunan Han Yunus ve diğer bölgeleri bombaladığını belirtti.

#5
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

10.52: BİR GAZETECİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi.

#6
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

09.32: GECE BOYU BOMBA YAĞDIRDI İsrail ordusunun gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 60 Filistinli yaşamını yitirdi.

#7
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

07.31: BATI ŞERİA'DA ZULÜM İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Nablus kentine baskın düzenledi.

#8
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

06.36: DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SÜRGÜN İsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi. Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi.

#9
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

06.21: TIP MERKEZİ VURULDU İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi. Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.

#10
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

03.55: BMGK'DAN SKANDAL KARAR Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedildi.

#11
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin karar tasarısı oylandı. Tasarı, 5 'evet' oyu alırken, 6 'çekimser' ve 4 'hayır' oyuyla reddedildi. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullandı. Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, tüm sivil ölümler kınandı. Rusya'nın tasarısına alternatif olarak Brezilya'nın ortaya koyduğu ve oylaması başka bir güne ertelenen tasarı ise "Hamas'ın terör saldırılarını" kınarken, ateşkes yerine "insani duraksama" talep ediyor. BMGK'de bir karar tasarının onaylanabilmesi için en az 9 'evet' oyu alması gerekiyor ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

#12
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

03.49: BİDEN İSRAİL'E GİDECEK ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacak.

#13
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

03.44: TEMİZ SU YOK Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

#14
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

00.37: İSRAİL'İN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜDÜ İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı.

#15
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

"HERKES NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİYOR" ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.

#16
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.

#17
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

İsrail Savunma Bakanı'nın paylaştığı açıklama ve görüntülerde Blinken'ın ifadeleri yer almadı.

#18
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail'in 7 Ekim'de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim'de İsrail'e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti. Blinken, akşam saatlerinde bölge turunun ardından geldiği Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail savaş kabinesi toplantısına katılmıştı.

#19
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

Blinken, akşam saatlerinde bölge turunun ardından geldiği Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail savaş kabinesi toplantısına katılmıştı.

#20
Foto - İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

Dünya diken üzerinde İki ülke arasında kriz çıkaracak gelişme! Savaş uçakları müdahale etti
Dünya

Dünya diken üzerinde İki ülke arasında kriz çıkaracak gelişme! Savaş uçakları müdahale etti

Çin ile Kanada arasında Doğu Çin Denizi açıklarında gergin anlar yaşandı. Çin savaş uçaklarının, Kanada'nın keşif uçaklarına "müdahale" etti..
Cihat Yaycı'dan dikkat çeken İsrail yorumu! Tevrat ayrıntısı büyük dikkat çekti
Gündem

Cihat Yaycı'dan dikkat çeken İsrail yorumu! Tevrat ayrıntısı büyük dikkat çekti

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, İsrail ordusunun Gazze'deki savaş taktiğini Tevrat'ta bahsedilen şekilde 'düşmanın kendi dahil hayvanlarına k..
Bölgede çok büyük bir doğalgaz keşfi yapıldığı açıklanmıştı! 'Şimdi gaz yok' demeye başladılar

Bölgede çok büyük bir doğalgaz keşfi yapıldığı açıklanmıştı! 'Şimdi gaz yok' demeye başladılar
Otomobil devinden flaş karar! 2500 kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv

Otomobil devinden flaş karar! 2500 kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en lüks otomobil ve uçak motoru üreticileri arasında yer alan Rolls-Royce, 2500 kişiyi işten çıkarmak için hazırlıklara başladı...
BM, 6 yaşındaki Filistinli çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesini kınadı
Dünya

BM, 6 yaşındaki Filistinli çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) ABD’nin Chicago kentinde, 6 yaşındaki Filistin kökenli Müslüman çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesi ve annesini..
Siyonist uşaklarını vatandaşlıktan atın
Gündem

Siyonist uşaklarını vatandaşlıktan atın

Hamas’ın operasyonu sonrasında, dünyanın dört bir yanındaki çifte pasaport taşıyan vatandaşlarını işgal ordusuna katılarak Filistinlileri ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23