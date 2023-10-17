İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

"HERKES NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİYOR" ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.