2023-10-17 13:21:37 İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'
İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail, katliamını sürdüreceği mesajını verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ise skandal bir karar çıktı. Gazze'de son durum...