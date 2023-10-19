İsrail'in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein

İSRAİL'İN SALDIRILARINI GÖRMEZDEN GELİP FİLİSTİN'İ SUÇLADI! Deprem ve seçim dönemi başta olmak üzere sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla vatandaşları manipüle eden Oğuzhan Uğur, işgalci İsrail ile Filistin arasındaki gerilim sonrasında da benzer bir algı operasyonuna girişti. Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail'e intihar saldırısı yaptı." dedi. Masum sivilleri katleden İsrail'in saldırılarını görmezden gelen Oğuzhan Uğur, Filistin'i suçlayarak İsrail'in işgalini meşrulaştırmaya çalıştı.