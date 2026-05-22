SON DAKİKA
Gündem
İsrail’in en büyük düşmanları açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son 20 yıldaki olaylar göz önünde bulundurularak oluşturulan listede İsrail'in yok olmasını en çok isteyecek ülkeler sıralandı. İşte o liste...

Son yıllarda dünya genelinde İsrail’e yönelik tepkiler ciddi oranda artış gösterdi. Özellikle Filistin topraklarında yaşanan insan hakları ihlalleri, sivillere yönelik saldırılar ve uluslararası hukukun sürekli ihlal edilmesi, birçok ülke halkında derin bir öfkeye neden oldu.

Artan tepki, bazı ülkelerde sadece eleştiri boyutunda kalmıyor; aynı zamanda İsrail’in devlet olarak varlığına karşı da güçlü bir ret duygusuna dönüşüyor. Devlet politikaları ve diplomatik açıklamalar çoğu zaman temkinli olsa da, sokaktaki vatandaşın gözünde İsrail’in bir "zulüm simgesi" haline geldiği açıkça görülüyor. İşte İsrail'in yok olmasını isteyen ülkeler:

30) KOLOMBİYA | 2024’te İsrail büyükelçisini sınır dışı etti; hükümet çok sert açıklamalar yaptı.

29) SLOVENYA | Filistin’i tanıyan Avrupa ülkelerinden; halk desteği yüksek.

28) AZERBAYCAN | Hükümet İsrail’le yakın olsa da halk Filistin’e daha sıcak bakıyor.

27) HİNDİSTAN | Hükümet İsrail’le yakın ama 200 milyonluk Müslüman nüfus tepkili.

26) NİKARAGUA | Gazze saldırıları nedeniyle İsrail’i resmen kınadı.

25) VENEZUELA | İsrail’i emperyalist bir yapı olarak görüyor, ilişkileri dondurdu.

24) BOLİVYA | İsrail ile ilişkilerini tamamen kesti; soykırım suçlamasında bulundu.

23) İSPANYA | Hükümet Filistin’i tanıdı, halkta İsrail karşıtlığı yüksek.

22) NORVEÇ | Filistin’e insani destek verirken İsrail’e sert eleştiriler yöneltiyor.

21) İRLANDA | İsrail ile diplomatik ilişkisi yok; halk düzeyinde destek yok.

20) İZLANDA | İnsan hakları ve sivil kayıplar nedeniyle İsrail’e soğuk bakılıyor.

19) UMMAN | İsrail ile diplomatik ilişkisi yok; halk düzeyinde destek yok.

18) BAHREYN | Hükümet İsrail’le normalleşse de halkın çoğu buna karşı ve İsrail’i istemiyor.

17) KUVEYT | Filistin meselesine hassasiyet yüksek; İsrail’e karşı net tavır var.

16) BANGLADEŞ | İsrail’i tanımıyor ve Filistin’e destek veriyor.

15) ÜRDÜN | Barış anlaşması olsa da halkın çoğunluğu İsrail’e derin öfke duyuyor.

14) TUNUS | İsrail karşıtı kamuoyu güçlü; Filistin yanlısı protestolar yaygın.

13) CEZAYİR | İsrail’i tanımıyor, Arap dayanışması ve Filistin hassasiyeti yüksek.

12) KATAR | Filistin direnişine destek veriyor, İsrail’i meşru görmeyen bir politika izliyor.

11) MALEZYA | İsrail’e karşı dini ve siyasi düzeyde ciddi bir tepki var.

10) ENDONEZYA | İsrail’i tanımıyor, Filistin'e koşulsuz destek veriyor.

9) TÜRKİYE | İsrail’in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları Türk halkındaki tepkiyi son seviyeye çıkardı.

8) AFGANİSTAN | İsrail’e karşı dini-ideolojik bir düşmanlık hâkim.

7) PAKİSTAN | İsrail'i tanımıyor; İslam dünyasının düşmanı olarak görüyor.

6) IRAK | ABD-İsrail iş birliği nefret unsuru; halk Filistin davasına güçlü destek veriyor.

5) LÜBNAN | Hizbullah üzerinden süregelen bir çatışma ve geçmişteki savaşlar halkta büyük öfke oluşturdu..

4) SURİYE | Toprakları (Golan Tepeleri) işgal altında; İsrail ile defalarca savaş yaşandı.

3) YEMEN | Özellikle Husiler, İsrail’i düşman olarak görüyor ve savaş çağrıları yapıyor.

2) İRAN | İsrail’i sadece“Siyonist rejim” olarak tanımıyor; ideolojik ve askeri tehdit olarak görüyor

1) FİLİSTİN | Doğrudan toprakları işgal edilmiş, halkı sürgün edilmiş, binlercesi öldürülmüş ve binlercesi de açlığa, susuzluğa mahkum edilmiştir.

Yorumlar

hüseyin

bu haberde bir bit yeniği var.filistinde kalan %2 neyin nesi? ve ya diğer ülkelerde yapılan anket nerde yapıldı

Adı anket işte..

Gerçekliği tartışılır..
