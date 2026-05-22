Dümeni bir anda denize kırdılar: Türkiye'den o ülkeye 6 gemiş siparişi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en büyük denizcilik şirketlerinden olan Ciner Shipping , dev bir anlaşmaya imza atarak 6 adet gemi siparişi verdi. Siparişle ilgili detaylar belli oldu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye’nin en önemli gruplarından Ciner, son dönemlerde dümeni denizlere kırmış durumda. Bu ayın başında Güney Kore’ye 4 VLGC adı verilen gaz taşıyıcı gemi siparişinin imzası kurumadan Ciner şimdi de filosuna 6 gemi daha katma kararı aldı.

Yeni siparişler yine Güney Koreli HD Hyundai gemi inşa şirketinden. Ciner’in 6 adet çok büyük amonyak taşıyıcı (VLAC) gemisi için sözleşme imzaladığı belirtiliyor. Gemiler, çift yakıtlı VLAC/LPG ünitelerine sahip olacak. Yeni verilen siparişlerin değeri ise toplamda 717 milyon ABD dolar. Gemilerin teslimatı ise Aralık 2029'a kadar yapılması planlanıyor.

Bu yılın mart ayında Ciner Denizcilik‘in Çinli New Dayang Shipbuilding’e 6 adet ultramax dökme yük gemisi siparişi verdiği bildirilmişti. Yeni gemilerin her birinin maliyetinin ise 34 milyon dolar olacağı, teslimlerinin ise 2028’in dördüncü ve 2029’un üçüncü çeyreğinde gerçekleştirileceği ifade edilmişti. Bu siparişlerin hemen ardından Ciner, mayın ayının ilk gününde Güney Koreli HD Hyundai 4 adet çok büyük gaz taşıyıcı (VLGC) siparişi vermişti. Verilen 4 geminin bedeli ise yaklaşık 500 milyon dolar olarak ifade edilmişti.

Bilindiği üzere Ciner Grubu’nun gemicilik şirketi, Türkiye’nin tonaj bakımından Türkiye’nin en büyük filosuna sahip firmasıydı. Filosunda 20 adet dökme yük gemisi, 4 adet Suezmax petrol tankeri olan Ciner’in toplam taşıma kapasitesi 2 milyon DWT’nin üzerinde.

Ciner, gemicilik şirketinin başında ise Vassil Papakalodoukas adlı Yunanistanlı CEO bulunuyor. Ciner, gemicilik şirketinin operasyonlarını ve gemi yönetim faaliyetlerini yani merkezini Şubat 2025'te Atina’ya taşımıştı.

