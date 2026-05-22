Dümeni bir anda denize kırdılar: Türkiye'den o ülkeye 6 gemiş siparişi

Bu yılın mart ayında Ciner Denizcilik‘in Çinli New Dayang Shipbuilding’e 6 adet ultramax dökme yük gemisi siparişi verdiği bildirilmişti. Yeni gemilerin her birinin maliyetinin ise 34 milyon dolar olacağı, teslimlerinin ise 2028’in dördüncü ve 2029’un üçüncü çeyreğinde gerçekleştirileceği ifade edilmişti. Bu siparişlerin hemen ardından Ciner, mayın ayının ilk gününde Güney Koreli HD Hyundai 4 adet çok büyük gaz taşıyıcı (VLGC) siparişi vermişti. Verilen 4 geminin bedeli ise yaklaşık 500 milyon dolar olarak ifade edilmişti.