İsrail'den Greta Thunberg kararı! Soykırım diyenleri teker teker susturuyorlar: Alçak algı operasyonu peşindeler!

Thunberg, "Dünyanın, Filistinliler ve etkilenen tüm siviller için sesini yükseltmesi, derhal ateşkes, adalet ve özgürlük çağrısında bulunması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı. Thunberg'in paylaşımın ardından ABD medyasına konuşan ordu sözcülerinden Arye Sharuz Shalicar, aktivisti açık açık hedef göstermişti. "Bana göre gelecekte herhangi bir şekilde Greta'yla özdeşleşen herkes terör destekçisidir. Greta'nın İsrail'deki katliamlar hakkında tek kelime etmeden Gazze'yle dayanışma göstermesi, terörü halının altına süpürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı. Thunberg'in Gazze çağrısını alıntılayan resmi İsrail devlet hesabı, "Greta Thunberg; Hamas masum İsraillileri katleden roketleri için sürdürülebilir malzemeler kullanmıyor. Hamas katliamının kurbanları arkadaşların olabilirdi. Sesini yükselt." sözlerini kullanmıştı. Gazze'ye verdiği destek nedeniyle dört koldan saldırıya geçen İsrail, bir karara imza attı. Greta Thunberg'in adının, Filistin'e destek verdiği nedeniyle İsrail'deki tüm ders kitaplarından kaldırılacağı öğrenildi. Jerusalem Post'un haberine göre İsrail Milli Eğitim Bakanlığı, dünyanın en ünlü iklim aktivisti olarak bilinen Thunberg'i müfredattan tamamen sildi.