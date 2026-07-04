  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte şimdi hapı tam yuttular! Murat Ongun, İmamoğlu ve Özel’i çıra gibi yaktı KIZILELMA artık “görünmez” bir avcı: Düşman radarlarını baypas eden “kızılötesi göz” devrede Nijerya açlık tehlikesiyle karşı karşıya İsraf zirve yaparken 17 milyon insan aç Türkiye’deki istasyonlarını Petrol Ofisi’ne devreden BP’den, beklenmedik bir karar daha: Kontrolü tamamen Azerbaycan’a geçti Bu kez İran değil! Suudi Arabistan'a görülmemiş tehdit: Bir daha yaparsanız vururuz! Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Ormanda resmen servet yatıyor: Kilosu 3 bin lira! Toplamak için canlarını dişlerine takıyorlar Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İsrail’den ‘B planı hazır’ itirafı! En büyük Türkiye korkuları gerçek oluyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail’den ‘B planı hazır’ itirafı! En büyük Türkiye korkuları gerçek oluyor

İsrail basınında çıkan kapsamlı bir analizde, Batılı güçlerin enerji, güvenlik ve göç politikalarında Türkiye’ye duyduğu "vazgeçilmez ihtiyaç" masaya yatırıldı. F-35 programı ve nükleer enerji projeleri üzerinden Türkiye’nin stratejik ağırlığını kabul eden analizde, Ankara’nın savunma sanayii atılımlarının bölgesel dengeleri tamamen değiştirdiği belirtildi. Türkiye, sadece bir NATO üyesi değil, küresel aktörlerin kapısını aşındırdığı "kilit bir partner" konumuna yükseldi.

#1
Foto - İsrail’den ‘B planı hazır’ itirafı! En büyük Türkiye korkuları gerçek oluyor

"Dünya neden Türkiye’nin peşinde?" başlıklı analizde; ABD, AB, İngiltere ve Kanada gibi küresel aktörlerin, güvenlik ve enerji politikalarında Türkiye ile iş birliğini derinleştirme arayışında olduğu ifade edildi.

#2
Foto - İsrail’den ‘B planı hazır’ itirafı! En büyük Türkiye korkuları gerçek oluyor

Yazıda, Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak savunma sanayiindeki teknolojik atılımlarının, Batılı devletlerin Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerini yeniden yapılandırmasını zorunlu kıldığı vurgulandı.

#3
Foto - İsrail’den ‘B planı hazır’ itirafı! En büyük Türkiye korkuları gerçek oluyor

Analizde ABD'nin, S-400 krizi sonrası Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek için formüller aradığı, ancak geçici çözüm olarak Türkiye'ye GE üretimi F110 motorlarının satışını planladığı öne sürüldü.

#4
Foto - İsrail’den ‘B planı hazır’ itirafı! En büyük Türkiye korkuları gerçek oluyor

Baykar-Leonardo ortaklığı ve Piaggio Aerospace’in satın alınmasının, Avrupa savunma sanayisinde Türkiye’ye stratejik bir lojistik ve üretim avantajı sağladığına dikkat çekildi.

#5
Foto - İsrail’den ‘B planı hazır’ itirafı! En büyük Türkiye korkuları gerçek oluyor

Kanada’nın Türkiye ile nükleer enerji ve uranyum tedariki konusunda uzun vadeli bir iş birliği geliştirmek istediği belirtilen analiz, Türkiye'nin göç yönetimi, enerji koridorları ve NATO’nun doğu kanadındaki savunma katkılarıyla, Avrupa Birliği için "vazgeçilmez bir kilit ortak" konumuna yükseldiğini doğruladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Onurlu teslim olalım! Türkiye’ye yenilmemiz kaçınılmaz
Gündem

Onurlu teslim olalım! Türkiye’ye yenilmemiz kaçınılmaz

Emekli Yunan Büyükelçi Aifantis’ten Atina’yı sarsacak Ege itirafı... Military News’e konuşan Aifantis, “Türkiye karşısında yenilgimiz kaçını..
AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat
Ekonomi

AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şirketin dış hat ağını genişletme stratejisi kapsamında bir hafta içinde 18 yeni dış hat seferini hizmete aldı..
Herkes kaza sandı, vurulduğu ortaya çıktı
Gündem

Herkes kaza sandı, vurulduğu ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde Baran Yusuf Dağdeviren, kendi aracıyla yolda giderken kaza yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dağdeviren..
MHP İl Başkanı bıçaklandı
Gündem

MHP İl Başkanı bıçaklandı

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, Yüksekova'da bir kavga sırasında iki yerinden bıçakla yaralandı.

Eşcinsel sapkılar Türkiye'yi şikayet etti: Bizi sokmadılar!
Gündem

Eşcinsel sapkılar Türkiye'yi şikayet etti: Bizi sokmadılar!

5 bin eşcinsel sapkını İstanbul’a taşıyacak gemiye izin verilmemesinin yankıları sürüyor. İstanbul Valiliği, organizasyonun İstanbul ayağını..
MHP'den Soner Arın mesajı
Gündem

MHP'den Soner Arın mesajı

MHP'den yapılan açıklamada "Merhum Soner Arın, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile akademi yıllarında birlikte çalışmış olup davamızda büyük..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23