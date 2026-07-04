İsrail’den ‘B planı hazır’ itirafı! En büyük Türkiye korkuları gerçek oluyor
İsrail basınında çıkan kapsamlı bir analizde, Batılı güçlerin enerji, güvenlik ve göç politikalarında Türkiye’ye duyduğu "vazgeçilmez ihtiyaç" masaya yatırıldı. F-35 programı ve nükleer enerji projeleri üzerinden Türkiye’nin stratejik ağırlığını kabul eden analizde, Ankara’nın savunma sanayii atılımlarının bölgesel dengeleri tamamen değiştirdiği belirtildi. Türkiye, sadece bir NATO üyesi değil, küresel aktörlerin kapısını aşındırdığı "kilit bir partner" konumuna yükseldi.