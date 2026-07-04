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Dünya
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Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

Dünyada en çok petrol üretimi yapan ülkeler belli oldu. Peki günde en çok petrol üreten ülkeler hangileri? İşte bür günde en çok petrol üreten ülkeler...

#1
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

S. ARABİSTAN'I İKİNCİ SIRAYA ATTI! Dünya genelinde 2025 yılında ham petrol üretiminde günde milyonlarca varille ifade edilen rakamlar, belirli ülkelerin küresel enerji sahnesinde ne denli belirleyici hale geldiğini yeniden gözler önüne seriyor. S.Arabistan petrol kaynağında üst düzey bir ülke olmasına rağmen üretimde ikinci sırada bulunuyor.

#2
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

TÜRKİYE GÜNDE KAÇ VARİL PETROL ÜRETİYOR? Yaşanan gelişme, enerji fiyatlarının, jeopolitik risklerin ve yatırım kararlarının yönünü belirleyen önemli bir unsur haline geliyor. Peki Türkiye günlük kaç varil petrol üretiyor?

#3
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

İŞTE BİR GÜNDE EN FAZLA PETROL ÜRETEN ÜLKELER!

#4
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

20) UMMAN

#5
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

19) ANGOLA

#6
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

18) LİBYA

#7
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

17) CEZAYİR

#8
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

16) NİJERYA

#9
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

15) KATAR

#10
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

14) KAZAKİSTAN

#11
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

13) NORVEÇ

#12
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

12) MEKSİKA

#13
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

11) KUVEYT

#14
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

10) İRAN

#15
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

9) BAE

#16
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

8) BREZİLYA

#17
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

7) IRAK

#18
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

6) ÇİN

#19
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

5) KANADA

#20
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

3) RUSYA

#21
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

2) SUUDİ ARABİSTAN

#22
Foto - Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!

1) ABD/ derleyen: haber7

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