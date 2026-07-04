Bir günde en çok petrol üreten ülkeler açıklandı! Zirvede ne Arabistan ne de Rusya var!
Dünyada en çok petrol üretimi yapan ülkeler belli oldu. Peki günde en çok petrol üreten ülkeler hangileri? İşte bür günde en çok petrol üreten ülkeler...
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Dünyada en çok petrol üretimi yapan ülkeler belli oldu. Peki günde en çok petrol üreten ülkeler hangileri? İşte bür günde en çok petrol üreten ülkeler...
S. ARABİSTAN'I İKİNCİ SIRAYA ATTI! Dünya genelinde 2025 yılında ham petrol üretiminde günde milyonlarca varille ifade edilen rakamlar, belirli ülkelerin küresel enerji sahnesinde ne denli belirleyici hale geldiğini yeniden gözler önüne seriyor. S.Arabistan petrol kaynağında üst düzey bir ülke olmasına rağmen üretimde ikinci sırada bulunuyor.
TÜRKİYE GÜNDE KAÇ VARİL PETROL ÜRETİYOR? Yaşanan gelişme, enerji fiyatlarının, jeopolitik risklerin ve yatırım kararlarının yönünü belirleyen önemli bir unsur haline geliyor. Peki Türkiye günlük kaç varil petrol üretiyor?
İŞTE BİR GÜNDE EN FAZLA PETROL ÜRETEN ÜLKELER!
20) UMMAN
19) ANGOLA
18) LİBYA
17) CEZAYİR
16) NİJERYA
15) KATAR
14) KAZAKİSTAN
13) NORVEÇ
12) MEKSİKA
11) KUVEYT
10) İRAN
9) BAE
8) BREZİLYA
7) IRAK
6) ÇİN
5) KANADA
3) RUSYA
2) SUUDİ ARABİSTAN
1) ABD/ derleyen: haber7
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