İşte şimdi hapı tam yuttular! Murat Ongun, İmamoğlu ve Özel’i çıra gibi yaktı

Murat Ongun'un, yıllık 3 milyon 700 bin TL tutarındaki lüks bir konutta kiracı olduğu ortaya çıkmıştı. Ongun, kirasını Ekrem İmamoğlu'nun yardımıyla ödediğini beyan etmişti. Oysa savcılık dosyasındaki banka hareketleri bu beyanı tamamen yalanladı. Ev kirası ve depozito ödemesi içeren 4.5 milyon TL'lik transfer bizzat eşi Zeynep Ongun tarafından yapılmıştı. Zeynep Ongun'un hesabına gelen bu paranın İmamoğlu'ndan değil, özel bir firmaya ait hesaptan gönderildiği (4 milyon TL) MASAK raporlarıyla kanıtlandı. Aylık geliri 80 bin TL olan eşi Zeynep Ongun, aylık kirası 310 bin TL olan ev için parayı nereden bulduğu sorulduğunda "Giresun'a gidip kayınvalidemden 2 kilo altın aldım, bunu Rize'de bir kuyumcuda bozdurup şahsi hesabıma yatırdım" demişti. Ancak HTS ve sinyal/baz tespitlerinde, Zeynep Ongun'un o tarihlerde Rize'ye hiç gitmediği belirlendi.