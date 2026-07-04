İşte şimdi hapı tam yuttular! Murat Ongun, İmamoğlu ve Özel’i çıra gibi yaktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" davası, Murat Ongun’un astronomik kira ödemeleri ve çelişkili beyanlarıyla yeni bir boyuta taşındı. Maaşıyla açıklanması imkansız olan yıllık milyonlarca liralık kira ödemeleri için sunduğu "Rize'de altın bozdurdum" savunması HTS kayıtlarıyla yalanlanan Ongun, duruşmada savcının sorularına cevap vermeyi reddederek sessizliğe büründü. Özgür Özel ve İmamoğlu cephesinin bu skandal karşısında takındığı "dut yemiş bülbül" tavrı, belediyedeki örgütlü yapının medya ve bürokrasi ayağındaki gizli bağları yeniden tartışmaya açtı. Detayları Hüseyin Gülerce, Star'daki köşesinde kaleme aldı. İşte o yazı...