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Dünya
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İsrail'de siren sesleri yükseldi!

2023-05-10 22:48:53
İsrail'de siren sesleri yükseldi!

Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyinden yeninden siren sesleri yükseldi.

#1
Foto - İsrail'de siren sesleri yükseldi!

İsrail’in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürerken, Gazze Şeridi’nden de İsrail’e roketler fırlatılmaya devam ediyor.

#2
Foto - İsrail'de siren sesleri yükseldi!

İsrail’in Sderot, Aşkelon, Beerşeba ve Netivot kentlerinde siren sesleri yeniden yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemleri devreye girdi.

#3
Foto - İsrail'de siren sesleri yükseldi!

Sderot’a 1 kişinin hafif şekilde yaralanırken, Aşkelon’da ise roketlerden birinin yerleşim yerine isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

#4
Foto - İsrail'de siren sesleri yükseldi!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İslami Cihad Hareketi’ne yönelik operasyonların devam edeceğini açıkladı.

#5
Foto - İsrail'de siren sesleri yükseldi!

İsrail’in saldırılarda hedef aldığını söylediği İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Dawoud Shehab yaptığı açıklamada, Mısır’ın taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığını ifade etmişti.

#6
Foto - İsrail'de siren sesleri yükseldi!

Mısır medyası ise, taraflar arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirmişti.

#7
Foto - İsrail'de siren sesleri yükseldi!

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, İsrail'in Mısır'dan ateşkes teklifi aldığını doğrulayarak, teklifi değerlendirdiklerini ifade etti.

#8
Foto - İsrail'de siren sesleri yükseldi!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda şu ana kadar 6’sı çocuk toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği, 21’i çocuk toplam 64 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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