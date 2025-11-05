İsrail’de ALTAY tankı paniği! Alarma geçtiler

Haberde, Türkiye'nin hava kuvvetleri modernizasyonuna da büyük önem verdiği vurgulandı. Mako, Ankara'nın Eurofighter Typhoon savaş uçaklarıyla ilgili diplomatik görüşmeleri tamamlamak üzere olduğunu, ayrıca ABD'nin Türkiye'ye geliştirilmiş F-16 uçaklarının satışına onay verdiğini yazdı. Ayrıca, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi yönündeki temasların sürdüğü, "ABD Başkanı Trump'ın bu satışa onay vereceği yönündeki beklentiler güçleniyor." ifadeleriyle belirtildi. Analizde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye artık ithalatçı değil, üretici ülke konumunda. Savunma sanayiindeki bu ilerleme, sadece askeri gücün değil, siyasi bağımsızlığın da göstergesi." değerlendirmesine yer verildi. Mako, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu hızlı ilerlemenin, ülkenin bölgesel güç olma hedefini desteklediğini belirterek, modernizasyon sürecinin Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek nitelikte olduğu yorumunu yaptı.