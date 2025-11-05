İsrail’de ALTAY tankı paniği! Alarma geçtiler

  • İSTANBUL
Türkiye’nin milli tankı ALTAY, İsrail basınında manşet oldu. İsrail merkezli Mako haber sitesi, siyonistlerin paniğini gözler önüne serdi.

Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli ve milli üretime hız vererek tam bağımsızlık hedefine doğru ilerlemesi, İsrail'de paniğe yol açtı. İsrail merkezli haber sitesi Mako, Türkiye'nins avunma sanayiinde gösterdiği büyük dönüşümü ele alan analiz yayımladı. Haberde özellikle ALTAY tankının Türkiye'yi bölgesel bir dönüşümün parçası haline getirdiği vurgulanırken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu hızlı ilerlemesinin Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

İsrail merkezli Mako haber sitesi, Türkiye'nin savunma sanayiinde başlattığı büyük dönüşümü analiz etti. Haberde, Altay tankının seri üretiminin Türkiye'yi ithalatçıdan üretici ülkeye dönüştürdüğü vurgulanırken, bu adımın askeri gücün yanı sıra siyasi bağımsızlığın da göstergesi olduğu ifade edildi.

İsrail merkezli Mako haber sitesi, Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda gerçekleştirdiği büyük dönüşümü kapsamlı bir analizle ele aldı. Haberde, özellikle Altay tankının seri üretiminin başlamasının Türkiye'yi "ithalatçıdan üretici ülkeye" dönüştürdüğü vurgulandı. Mako'nun analizine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) köklü bir modernizasyon sürecinden geçiyor. Ankara'nın savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda attığı adımlar, Türkiye'yi bölgesinde öne çıkaran tarihi bir dönüşümün parçası olarak değerlendiriliyor.

Haberde, Türkiye'nin yerli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimine resmen başladığı, ilk teslimatların TSK'ya yapıldığı ve her yıl 96 tankın üretileceği belirtildi. Altay'ın modüler hatlarda ayda 8 adet üretileceği, tamamen yerli teknolojiyle geliştirilen 8x8 "Altuğ" zırhlı muharebe araçlarının da üretiminin başladığı aktarıldı. Mako, Altay'ın 65 ton ağırlığında olduğunu ve karayolunda 65 km/s, arazide ise 45 km/s hıza ulaşabildiğini yazdı. 120 mm L55 yivsiz top, 7.62 mm makineli tüfek ve uzaktan kumandalı 12.7 mm silah istasyonuyla donatılan tankın; aktif koruma sistemi ve yerli ateş kontrol teknolojisiyle dikkat çektiği belirtildi.

Haberde ayrıca, ilk aşamada Güney Kore menşeli motor ve şanzıman kullanılacağı, ilerleyen dönemde ise tamamen yerli BATU güç grubuna geçileceği ifade edildi. Mako'nun haberinde, toplamda 250 Altay tankının üretileceği ve Leopard 1 ile M60 tanklarının yerini alacağı bilgisi yer aldı. 2030 yılına kadar Altay tanklarının Türk zırhlı birliklerinin ana gücünü oluşturmasının planlandığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına da yer veren Mako, Türkiye'nin yalnızca kara gücünü değil, hava kuvvetlerini de güçlendirdiğini aktardı. Erdoğan'ın "Altay tanklarının sayısı önümüzdeki yıllarda hızla artacak. Türk ordusu, hem yerli üretim araçlarla hem de modernize edilen Alman Leopard 2A4 tanklarıyla daha güçlü hale gelecek." sözleri hatırlatıldı.

Haberde, Türkiye'nin hava kuvvetleri modernizasyonuna da büyük önem verdiği vurgulandı. Mako, Ankara'nın Eurofighter Typhoon savaş uçaklarıyla ilgili diplomatik görüşmeleri tamamlamak üzere olduğunu, ayrıca ABD'nin Türkiye'ye geliştirilmiş F-16 uçaklarının satışına onay verdiğini yazdı. Ayrıca, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi yönündeki temasların sürdüğü, "ABD Başkanı Trump'ın bu satışa onay vereceği yönündeki beklentiler güçleniyor." ifadeleriyle belirtildi. Analizde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye artık ithalatçı değil, üretici ülke konumunda. Savunma sanayiindeki bu ilerleme, sadece askeri gücün değil, siyasi bağımsızlığın da göstergesi." değerlendirmesine yer verildi. Mako, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu hızlı ilerlemenin, ülkenin bölgesel güç olma hedefini desteklediğini belirterek, modernizasyon sürecinin Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek nitelikte olduğu yorumunu yaptı.

