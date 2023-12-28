2023-12-28 20:38:40 İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti
İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail, Hizbullah'ın sınırdan çekilmesini istedi. İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki bir hastaneye yaptığı ziyaret sırasında onunla görüşmeyi reddetmeleri gündem olurken Hükümet sözcüsü, "Ya Hizbullah İsrail sınırından çekilir ya da biz kendimiz çekeriz." dedi.