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İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

2023-12-28 20:38:40
İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim tırmanıyor. İsrail, Hizbullah'ın sınırdan çekilmesini istedi. İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki bir hastaneye yaptığı ziyaret sırasında onunla görüşmeyi reddetmeleri gündem olurken Hükümet sözcüsü, "Ya Hizbullah İsrail sınırından çekilir ya da biz kendimiz çekeriz." dedi.

#1
Foto - İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

“İsrail devleti, kuzey sınırımızda olup biten her şeyden Lübnan'ı sorumlu tutacak. Hizbullah, İran'daki kukla efendilerinin rehberliği ve teşvikiyle hareket ediyor. Her türlü saldırı eylemini engellemeye ve karşılık vermeye devam edeceğiz. Ve eğer Hizbullah, İsrail'i geniş çaplı bir savaşa sürüklemeyi seçerse, ki biz bundan kaçınmak için her şeyi yapıyoruz, Lübnan kendisini yıllar öncesinde kalmış halde bulacak.”

#2
Foto - İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları devam ederken Lübnan sınırında tansiyon zirveye taşındı.

#3
Foto - İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

İsrailli yetkililer yaptıkları peş peşe açıklamalarla savaşı yeni bir cepheye taşımaya hazır olduklarını duyurdu. Netanyahu'nun sözcüsü Eylon Levy, "Şu anda bir yol ayrımındayız. Ya Hizbullah, İsrail sınırından çekilir ya da biz kendimiz çekeriz." dedi.

#4
Foto - İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz da Hizbullah'a yönelik uyarıyı yineledi. “Kuzey sınırındaki durum değişim gerektiriyor. Siyasi düzenleme için kum saati dolmak üzere. Eğer dünya ve Lübnan hükümeti kuzeydeki yerleşim yerlerine yönelik ateşleri durdurmak ve Hizbullah'ı sınırdan uzak tutmak için harekete geçmezse, İsrail ordusu bunu yapacaktır.”

#5
Foto - İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

İsrailden Hizbullaha tehdit

#6
Foto - İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

Hizbullah'ın yedek askerleriyle birlikte toplamda 60 bin savaşçısının olduğu, füze stokunun da şu anda 150 bine çıktığı düşünülüyor.

#7
Foto - İsrail tarafından Hizbullah tehdit edildi, talep etti! İsrailli askerler Netanyahu'yu reddetti

Analistler geniş cephaneliği ve binlerce deneyimli savaşçısı ile Hizbullah'ın İsrail için Hamas'tan çok daha ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

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