Sporda 2025 böyle geçti
2025 yılı birbirinden renkli, coşkulu spor organizasyonlarına sahne oldu. Birçok spor dalında başarılı bir yıl geçerken, amatör branşlarda alınan madalyalar da seneye damga vurdu.
A Milli Futbol Takımı başarılı bir yılı geride bıraktı A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında başarı sonuçlar elde etti. Milliler, mart ayında UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milliler, iki maçı da kazanarak ilk kez A Ligi'ne yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde de İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile E Grubu'nda mücadele ederken, 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na gitmek için play-off yarı finalinde 26 Mart'ta Romanya ile karşılaşacak. Milliler bu turu geçerse play-off finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesini galibiyetiyle oynayacak.
Galatasaray 5. yıldızı kazandı Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluk yarışı son haftalara kadar Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam etti. Sarı-kırmızılılar, 95 puan toplayarak sezonu şampiyon tamamlayan takım olurken, üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray ayrıca bu şampiyonlukla 5. yıldızı formasına takmaya hak kazandı. Ligde sarı-lacivertliler 84 puanla ikinci, Samsunspor 64 puanla üçüncü, Beşiktaş 62 puanla dördüncü ve Başakşehir de 54 puanla beşinci oldu.
Türkiye Kupası da Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonun finali Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavilileri 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Cimbom bu sonuçla Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürdü.
Serdal Adalı yeniden başkan 2025 yılında Fenerbahçe ile Beşiktaş, başkanlık seçimi heyecanı yaşadı. Mayıs ayında yapılan Beşiktaş Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Serdal Adalı, Gürkan Aksoy'u geride bırakarak ikinci kez başkanlığa seçildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Adalı, 4 bin 648 oy aldı.
Fenerbahçe'de yönetim değişti, yeni başkan Sadettin Saran Fenerbahçe'de ise olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarıştı. Eylül ayında Kadıköy'de yapılan seçimde Saran oyların 12 bin 325'ini aldı ve sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu. Böylelikle Ali Koç'un, Fenerbahçe'deki 7 yıllık başkanlık dönemi sona erdi.
Jose Mourinho gitti Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile bu sezona da başlansa da 29 Ağustos tarihinde yollar ayrıldı. Mourinho'nun yerine Domenico Tedesco getirildi. Portekizli çalıştırıcı ise Benfica ile anlaştı.
Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi Beşiktaş aldığı kötü sonuçlar ve Avrupa kupalarından da elenmesinin ardından Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam etmedi. Siyah-beyazlılar, Solskjaer'in gitmesinin ardından daha önce takımda şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ile anlaştı.
Orkun Kökçü 'Kartal' oldu Beşiktaş da Benfica'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü ile anlaştı. Siyah-beyazlılar, Kökçü'yü satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna transfer etti.
Victor Osimhen rekor bedelle transfer oldu Galatasaray, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i rekor bedelle transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi ve bu da Türkiye'de en çok bonservis verilen transfer olarak kayıtlara geçti.
Futbolda Paris Saint-Germain damgası 2025 yılında yapılan futbol turnuvalarında Fransız ekibi Paris Saint-Germain damga vurdu. PSG, 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafer Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Inter, Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı ve ilk defa Şampiyonlar Ligi'ni kazanma sevinci yaşadı.
Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'nde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne seçildi. 2016'dan bu yana TBF başkanlığı görevini yürüten Türkoğlu, Efes'te başladığı kariyerinin büyük bir bölümünü NBA'de geçirmişti. Hidayet Türkoğlu, FIBA Onur Listesi'ne seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na çeyrek final oynadı A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Organizasyonun finalinde ise İtalya, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek, üst üste 2. kez dünya şampiyonu oldu.
Ballon d'Or ve FIFA yılın futbolcusu Ousmane Dembele'nin Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Ousmane Dembele kazandı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nün sahibi yine Dembele oldu. Paris Saint-Germain ile bu sezon birçok başarıya imza atan Luis Enrique de yılın teknik direktörü seçildi.
İstanbul Maratonu 47. kez koşuldu İstanbul Maratonu, bu yıl 47. kez gerçekleştirildi. Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkekler kategorisinde 2.10.12'lik derecesiyle Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda ise 2.26.19'luk derecesiyle Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.
Kırkpınar'da kazanan Başpehlivan Orhan Okulu 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde genç pehlivan Feyzullah Aktürk ile karşı karşıya gelen Orhan Okulu, rakibini mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Bu zaferiyle birlikte Orhan Okulu, üçüncü kez Kırkpınar'da kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurobasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83'lük skorla yenilerek ikinci oldu. 12 Dev Adam böylece Avrupa şampiyonası tarihinde ikinci kez gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi. Turnuvada A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonanın en iyi başantrenörü seçilirken, milli basketbolcu Alperen Şengün de organizasyonun en iyi 5'inde yer aldı.
Busenaz Sürmeneli 3. kez dünya şampiyonu Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı yenerek kariyerinde 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 81 kiloda Büşra Işıldar gümüş madalya alırken, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve +81 kiloda da Elif Güneri bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Wout Poels 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap olan Çeşme - İzmir etabını XDS Astana takımından Matteo Malucelli kazandı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu şampiyonu ise Astana ekibinden Wout Poels oldu
Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda milliler rekoru egale etti 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası, Çin'in Wuxi şehrinde 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlayan Taekwondo Milli Takımı tarihinin en iyi sonucuna imza attı. Türkiye, şampiyonanın madalya sıralamasında zirvede yer alırken, tarihte elde ettiği en yüksek madalya sayısı rekorunu da egale etti.
Emircan Haney'den, Dünya Kupası finallerinde altın madalya Milli okçular, Dünya Kupası'nın ayaklarında 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya aldı. Çin'de düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası'nın final ayağında erkekler makaralı yayda Emircan Haney, altın madalya elde etti.
Kadınlar ve erkeklerde şampiyon Fenerbahçe Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 84-68'lik skorla mağlup ederek, seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında da Fenerbahçe Opet, deplasmanda oynadığı ÇBK Mersin'i 79-78 mağlup ederek, seriyi 3-0 yaptı ve şampiyon oldu.
Formula 1'de pilotlarda Lando Norris, takımlarda McLaren şampiyon Formula 1'de McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 423 puanla sezonu şampiyon tamamladı. Norris böylece kariyerinde ilk kez şampiyon oldu. Şampiyon Lando Norris'in ardından Max Verstappen 421 puanla ikinci ve Oscar Piastri de 410 puanla üçüncü oldu. Formula 1'de takımlar klasmanında ise McLaren 833 puanla birinci, Mercedes 469 puanla ikinci, Red Bull ise 451 puanla üçüncü sırada yer aldı.
UEFA Konferans Ligi'nde kazanan Chelsea UEFA Konferans Ligi finalinde Chelsea ile Real Betis, Polonya'da bulunan Tarczysnki Arena'da mücadele etti. Chelsea, rakibini 4-1 mağlup ederek, 2024-2025 sezonunda Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Kuzey Tunçelli üst üste 3. kez şampiyon Slovakya'nın Samorin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte finale yükselen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:45.05'lik derecesiyle bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Kuzey Tunçelli, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ise 800 metre ve 1500 metre serbest finalinde altın madalya kazandı. Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Turnuvada milli yüzücü Nusrat Allahverdi de erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalyanın sahibi oldu.
Mete Gazoz'dan altın madalya Mete Gazoz, bu yıl tek altın madalyasını Antalya'daki Avrupa Grand Prix 1. Ayak İlkbahar Okları Yarışması'nda kazandı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, yılı bireysel ve takımlarda 1 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalyayla bitirdi.
Milli güreşçi Kerem Kamal ikinci Avrupa şampiyonluğu elde etti Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında grekoromen stil 63 kilo finalinde Kerem Kamal ile Ermeni Karen Aslanyan karşı karşıya geldi. Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.
Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Toprak, bu şampiyonlukla birlikte 3. kez zirvede yer aldı ve bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.
UEFA Uluslar Ligi'ni Portekiz kazandı 2025 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Portekiz, Almanya'daki Allianz Arena'da oynadı. Normal süresi 2-2 sona eren müsabakadan penaltılarla 5-3 galip ayrılan Portekiz şampiyon oldu. Portekiz, tarihindeki ikinci Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Zeynep Sönmez, Wimbledon'a 3. turda veda etti Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da 75 yıl sonra grand slam teklerde 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi olan Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 18. basamakta yer alan Rus raket Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geldi. Sönmez, ilk seti 6-3 ve ikinci seti de 7-6 kaybederek rakibine 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.
