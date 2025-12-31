Torreira'dan Boca Juniors ve Emiliano Martinez'ın itirafı ortaya çıktı! Olay sözler: Herkesin gözü , kulağı o açıklamada

  • İSTANBUL
Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez ve Arjantin kulübü Boca Juniors hakkında konuşan Uruguaylı yıldız, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez ve Arjantin kulübü Boca Juniors hakkında konuşan Uruguaylı yıldız, çarpıcı itiraflarda bulundu.

"BOCA İÇİN CAN ATIYORUM" Programda kendisine yöneltilen, "Bir gün Boca Juniors'ta oynamak ister misin?" sorusuna yanıt olarak yıldız orta saha şu ifadeleri kullandı: "Bir gün bile o anı düşünmediğim olmuyor, gerçek bu. Bunu ne reklam olsun diye söylüyorum ne de yarın manşetlere çıksın diye. Ben hissettiklerimi ifade eden biriyim, saklanıp gizlenen biri değilim. Ama aynı zamanda gerçeğin… başka olduğunu da anlıyorum: Şu an Galatasaray'la sözleşmem var ve kulüpte çok önemli bir oyuncuyum. Ayrılığım da kolay değil. Çünkü hep söylüyorum, insanlar soruyor: 'Kaç milyon ediyorsun, ne kadara gidersin?' diye. Ben bu şeyleri bilmiyorum, anlıyor musun? İnsan bazı şeyleri kontrol edemez ve ben de aynı anda her şeyi kontrol edemem. İtiraf adeta buz kesti Ama kontrol edebileceğim şey, kararlarım ve ifade ettiklerim. Ve ben Boca'da oynamaya can atıyorum. Bunun için ölüyorum adeta. Ama bunun için hazırlanıyorum da, çünkü bu dünyanın kolay olmadığını biliyorum. Çok kısa süre önce onunla konuştum ve çok önemli bir konuşma yaptık. Yoğun bir konuşmaydı; bana birçok şeyi anlattı. Ben de hazırlık yapıyorum, eğer bir gün olursa diye. Ama olmazsa diye de hazırlanıyorum, çünkü olmayabilir. Sadece benim Boca'da oynama isteğimle olacak bir şey değil bu. Belki Boca'nın beni transfer etmek gibi bir ilgisi olmayabilir. Bu da son derece geçerli bir durum. Ama umarım… Umarım bir gün olur."

Yaz transferin bile mucize olduğu söylenirken bu adımı atmak mucşze olarak değerlendiriliyor! "MARTINEZ İLE TEMASA GEÇMİŞTİM" Yaz transfer döneminde Martinez ile temasa geçtiğini söyleyen Torreira, "Muslera'nın ayrılığı sonrası Emiliano Martinez'in de kendi takımından ayrılma durumu olmuştu ve o dönem Galatasaray'a gelmesi için onunla temas kurdum. Ama olmadı, gerçekleşmedi" sözlerini sarf etti.

