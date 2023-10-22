  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
8
İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

2023-10-22 19:15:09
İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

İsrail ordusu, ülkenin güney sınırında konuşlu bir tankın kazara ateş aldığını ve Mısır'a ait bir mevziyi vurduğunu açıkladı.

#1
Foto - İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

İsrail ordusuna ait tank, Mısır'daki bir mevziyi vurdu. Konuya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tankın kazara ateş aldığı açıklandı.

#2
Foto - İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olay araştırıldığını ve ayrıntıların incelendiğini duyurdu.

#3
Foto - İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

Öte yandan geçtiğimiz dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentine sızmaya çalışan İsrail ordusuna ait bir tank ile buldozer, Hamas tarafından imha edilmişti.

#4
Foto - İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

#5
Foto - İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

#6
Foto - İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

#7
Foto - İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...
Dünya

Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...

İsrail'de, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerle yaşanan çatışmalarda 1200'den fazla ordu mensubunun sakat kaldığı bildirildi.
AFAD'dan Marmara depremi açıklaması!
Gündem

AFAD'dan Marmara depremi açıklaması!

AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, olası Marmara depremine ilişkin açıklamada bulundu.
35 gazete Gazze konusunda aynı manşetle çıktı! 'Gerçeği öldüren medya'
Gündem

35 gazete Gazze konusunda aynı manşetle çıktı! 'Gerçeği öldüren medya'

Cezayir'de yayın yapan 35 gazete, aynı manşetle çıkarak Batı medyasına mesaj gönderdi.
Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti
Gündem

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

Haaretz gazetesi dün baş yazısında Hamas'ın başlattığı saldırıyı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik eleştirerek, Netanyahu'nun Filistinli..
Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam
Onlarca can taşıyor umrunda değil! İETT şoföründen akılalmaz aymazlık
Yerel

Onlarca can taşıyor umrunda değil! İETT şoföründen akılalmaz aymazlık

İstanbul'da sorumsuz bir İETT şoförü seyir halindeyken bir eliyle direksiyonu kontrol ederken, diğer eliyle telefonla oynadı. Şoförün tehlik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23