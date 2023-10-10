2023-10-10 13:55:04 İsrail, şamarı meğer bu yüzden yemiş! Hamas'ı çıldırtıp operasyon yaptırtan gelişmeyi ilk defa açıkladı
Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunun arkasında yatan gerekçeyi köşesine taşıdı. Kudüs’te yaşayan Filistinli bir gazeteci tanıdığının kendisine "bardağın, hahamlar ile yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’da 15 asırdan buyana görülmeyen bir işe kalkışıp mâbette geçen haftadan itibaren Yahudi âyinleri yapmaları üzerine taştığını" söylediğini belirten Bardakçı, yazısında şunları kaydetti: