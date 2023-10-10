  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
6
İsrail, şamarı meğer bu yüzden yemiş! Hamas'ı çıldırtıp operasyon yaptırtan gelişmeyi ilk defa açıkladı

2023-10-10 13:55:04
İsrail, şamarı meğer bu yüzden yemiş! Hamas'ı çıldırtıp operasyon yaptırtan gelişmeyi ilk defa açıkladı

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunun arkasında yatan gerekçeyi köşesine taşıdı. Kudüs’te yaşayan Filistinli bir gazeteci tanıdığının kendisine "bardağın, hahamlar ile yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’da 15 asırdan buyana görülmeyen bir işe kalkışıp mâbette geçen haftadan itibaren Yahudi âyinleri yapmaları üzerine taştığını" söylediğini belirten Bardakçı, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - İsrail, şamarı meğer bu yüzden yemiş! Hamas'ı çıldırtıp operasyon yaptırtan gelişmeyi ilk defa açıkladı

"Dün, Kudüs’te yaşayan Filistinli bir gazeteci tanıdığımı aradım. Şaşkın ama memnun ve hatâ mutlu idi, Hamas’ın operasyonları sayesinde “cenneti gördüklerini” söyleyip “Verdiğimiz vârolma savaşında hepimiz için yepyeni bir gün başladı” dedi.

#2
Foto - İsrail, şamarı meğer bu yüzden yemiş! Hamas'ı çıldırtıp operasyon yaptırtan gelişmeyi ilk defa açıkladı

Hamas’ın böyle ânî ve geniş bir operasyona mecbur kalmasının sebepleri arasında İsrail’in 1976’dan itibaren sahnelediği Müslümanlar’a ait dinî mekânları tahrip politikasının son zamanlarda şiddetlenmesinin, Müslümanlar’ın yaşadığı Doğu Kudüs’teki dükkânların bile zorla kapatılmasının ve baskının artık dayanılmaz hâle gelmesinin bulunduğunu anlattı. Mescid-i Aksa’da ibadetin kademeli olarak engellendiğini; Harem-i Şerif’te, yani Mescid-i Aksa ile Kubbetü’s-Sahra’da bile Müslümanlar’ın ibadetine izin verilmemeye başlandığını, cemaatin polis ve asker zoruyla Harem’den çıkartıldığını, bardağın da hahamlar ile yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’da 15 asırdan buyana görülmeyen bir işe kalkışıp mâbette geçen haftadan itibaren Yahudi âyinleri yapmaları üzerine taştığını söyledi.

#3
Foto - İsrail, şamarı meğer bu yüzden yemiş! Hamas'ı çıldırtıp operasyon yaptırtan gelişmeyi ilk defa açıkladı

Hamas’ın giriştiği operasyonların isminin “Aksa Tufanı” olmasının sebebi de, Mescid-i Aksa’da işte bu yaşananlar...

#4
Foto - İsrail, şamarı meğer bu yüzden yemiş! Hamas'ı çıldırtıp operasyon yaptırtan gelişmeyi ilk defa açıkladı

SERSERİ KOCA VE ÇARESİZ KADIN MİSÂLİ... Tarihin belki de en büyük soykırımına uğramış bir millet geçmişte yaşadığı acıları kısa zamanda unutur ve kuvvetini topladığı andan itibaren zayıflara karşı Ali kıran başkesen misâli zorbalığa kalkışırsa, netice böyle olur!

#5
Foto - İsrail, şamarı meğer bu yüzden yemiş! Hamas'ı çıldırtıp operasyon yaptırtan gelişmeyi ilk defa açıkladı

Gece-gündüz kafayı çeken, evin nafakasını içtiği zıkkıma yatıran, karısını inim inim inleten, durup dururken ayağının altına alıp çiğneyen, dayaktan perişan eden serserinin de serserisi bir koca düşünün... Bu kadar eziyet gören kadıncağız bir sabreder, iki sabreder ama zaman gelir de artık canına tak edince gözü hiçbir şeyi görmez olur, adam sızar sızmaz baltayı kapıp hayatını zindan eden herife bir güzel girişir... Gazze’de de işte böyle oldu, yani Hamas artık “İllâllah” dedi ve baltayı kapıp zalime girişti!"

“Aksa Tufanı” için, Akşener’in ahlaksız “terör” nitelemesi!
Siyaset

“Aksa Tufanı” için, Akşener’in ahlaksız “terör” nitelemesi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Aksa Tufanı” için, Akşener’in ahlaksız “terör” nitelemesi!" baş..
KKTC'den tarihi açıklama
Dünya

KKTC'den tarihi açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Pile-Yiğitler yolu inşasına dair Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen müza..
Türkiye'deki o tarihi kalenin altında dev rezerv! Çıkarmak için bölgeye gidildi, konuşulan rakam inanılmaz

Türkiye'deki o tarihi kalenin altında dev rezerv! Çıkarmak için bölgeye gidildi, konuşulan rakam inanılmaz
İsrailliler telefonlarına gelen mesaj sonrası marketlere akın etti! Korku dağları sardı
Gündem

İsrailliler telefonlarına gelen mesaj sonrası marketlere akın etti! Korku dağları sardı

Tüm İsrail vatandaşlarının cep telefonuna uyarı gönderen komutanlık, İsraillilere ilk yardım çantası, pilli bir el feneri, yiyecek ve su da ..
Korkak Netanyahu'dan halkına: Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor
Dünya

Korkak Netanyahu'dan halkına: Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "dünyanın en büyüklerinden" olarak nitelediği "Amerikan uçak gemisinin İsrail'e doğru geldiğini" söyled..
Altın sahiplerinin korktuğu başına geldi! Karar artık Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın sahiplerinin korktuğu başına geldi! Karar artık Resmi Gazete'de yayımlandı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23