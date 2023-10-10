İsrail, şamarı meğer bu yüzden yemiş! Hamas'ı çıldırtıp operasyon yaptırtan gelişmeyi ilk defa açıkladı

Gece-gündüz kafayı çeken, evin nafakasını içtiği zıkkıma yatıran, karısını inim inim inleten, durup dururken ayağının altına alıp çiğneyen, dayaktan perişan eden serserinin de serserisi bir koca düşünün... Bu kadar eziyet gören kadıncağız bir sabreder, iki sabreder ama zaman gelir de artık canına tak edince gözü hiçbir şeyi görmez olur, adam sızar sızmaz baltayı kapıp hayatını zindan eden herife bir güzel girişir... Gazze’de de işte böyle oldu, yani Hamas artık “İllâllah” dedi ve baltayı kapıp zalime girişti!"