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İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

2024-09-21 14:04:19
İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

İsrail güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurmasının ardından Orta Doğu'da tansiyon en yüksek seviyede. Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında üst düzel Hizbullah komutanı hayatını kaybetti. Lübnan ve ABD'den saldırıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Hizbullah'ın sert bir misillemede bulunması ise an meselesi olarak görülüyor. İsrail'in yeni bir savaş başlatması olarak görülen saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. İşte konuyla ilgili tüm gelişmeler…

1
#1
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle 9'u ağır olmak üzere 66 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

#2
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

Hizbullah, İsrail ordusunun dün Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

#3
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

Hizbullah, İsrail'in dünkü saldırıları sırasında hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı. Açıklamada, ölenler arasında 2024'ün başına dek Rıdvan Gücü'ne komutanlık eden ve son dönemde eğitim merkezi sorumlusu olan Vehbi'nin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

#4
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in öldüğünü bildirdi. Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail ordusunun, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü doğruladı. İsrail ordusu, dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil'i öldürdüğünü açıklamıştı.

#5
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

KARŞILIKLI SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR Dün İsrail'de Lübnan sınırına ilişkin savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan'a doğru havalanmış, Hizbullah'a ait 30 füze platformu, altyapı hedefleri ile İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 füze rampasının, bazı binaların ve bir silah deposunun vurulduğu açıklanmıştı. Hizbullah ise bugün İsrail'in kuzeyine 150 roket ateşlemişti.

#6
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

ABD HAREKETE GEÇTİ ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Austin, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki mevcut tırmanışa ilişkin endişelerini yineledi" denildi.

#7
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Austin, bugün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü ve İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki mevcut tırmanışa ilişkin endişelerini yineledi. Bakan, sakinlerin sınırın her iki yakasında da evlerine güvenle dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme ulaşmanın önemini güçlü bir şekilde yeniden vurguladı. Bakan ayrıca, Hamas tarafından tutulan tüm rehineleri eve getirecek Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varmak için çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu. Bakan Austin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz, kalıcı ve kesin bağlılığını yeniden teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

#8
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

"HEDEFİMİZ AÇIK EYLEMLERİMİZ ORTADA" Saldırıların ardından Netanyahu'dan da bir son dakika açıklaması geldi. Netanyahu, Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil'in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in hedeflerinin açık ve eylemlerinin ortada olduğunu" söyledi.

#9
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

MACRON'DAN NETANYAHU'YA ÇAĞRI Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak "Tel Aviv yönetiminin bölgeyi savaşa sürüklediği" uyarısında bulunduğu iddia edildi. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Macron, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine

#10
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

Netanyahu ise Macron'a "İsrail'e baskı uygulayacağınız yerde saldırılarını durdurması için Hizbullah'a baskı yapmanızın zamanı geldi." diyerek karşılık verdi.

#11
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

Gazetede ismi açıklanmayan Fransız bir yetkili ise "Lübnan'da yaşanan son güvenlik olaylarının savaş ihtimalini artırdığı ancak diplomatik yolun hala baki olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

#12
Foto - İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırısında 14 kişi öldü, 9'u ağır 66 kişi yaralandı. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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