2024-09-21 14:04:19 İsrail Orta Doğu’yu yakıyor! Katil Netanyahu Beyrut saldırısının ardından konuştu
İsrail güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurmasının ardından Orta Doğu'da tansiyon en yüksek seviyede. Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında üst düzel Hizbullah komutanı hayatını kaybetti. Lübnan ve ABD'den saldırıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Hizbullah'ın sert bir misillemede bulunması ise an meselesi olarak görülüyor. İsrail'in yeni bir savaş başlatması olarak görülen saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. İşte konuyla ilgili tüm gelişmeler…