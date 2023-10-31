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İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları "terörist" olarak gösterdiler

2023-10-31 07:15:41
İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları "terörist" olarak gösterdiler

Katil İsrail ordusu, Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı, hasta ayırt etmeden binlerce sivili öldürmeye devam ediyor. Filistin halkına yönelik dünyanın gözü önünde korkunç saldırılar yaşanırken, İsrail'in Kanal 14 televizyonu Gazze'deki katliamları adeta bir "soykırım sayacı"na çevirdi. İnternet sitesi için bir infografik hazırlayan İsrailli medya kuruluşu, hayatını kaybeden Filistinli kadın, çocuk ve bebekleri "terörist" olarak nitelendirdi.

#1
Foto - İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları "terörist" olarak gösterdiler

İsrail saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısı, düzenlenen saldırıların toplamı ve vurulan binaların toplamı gibi bilgilerin yer aldığı infografikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının gösterildiği bölümde, "ortadan kaldırılan terörist" ibaresine yer veriliyor.

#2
Foto - İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları "terörist" olarak gösterdiler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda, 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

#3
Foto - İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları "terörist" olarak gösterdiler

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

#4
Foto - İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları "terörist" olarak gösterdiler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

#5
Foto - İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları "terörist" olarak gösterdiler

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

#6
Foto - İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları "terörist" olarak gösterdiler

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

#7
Foto - İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları "terörist" olarak gösterdiler

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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