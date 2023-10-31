2023-10-31 07:15:41 İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları "terörist" olarak gösterdiler
Katil İsrail ordusu, Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı, hasta ayırt etmeden binlerce sivili öldürmeye devam ediyor. Filistin halkına yönelik dünyanın gözü önünde korkunç saldırılar yaşanırken, İsrail'in Kanal 14 televizyonu Gazze'deki katliamları adeta bir "soykırım sayacı"na çevirdi. İnternet sitesi için bir infografik hazırlayan İsrailli medya kuruluşu, hayatını kaybeden Filistinli kadın, çocuk ve bebekleri "terörist" olarak nitelendirdi.