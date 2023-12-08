2023-12-08 14:17:00 İsrail medyası son dakika koduyla duyurdu!Tüm İslam âleminin içinin yağlarını eriten gelişme! Yanlışlıkla bunu yaptılar! Beter olun alçaklar
İsrail medyasından Ynet, İsrail ordusuna ait bir Apache helikopterin kara birliklerine destek vermek üzere Gazze’ye gittiğini ve içerisinde İsrailli askerlerin bulunduğu yanlış binayı vurduğunu açıkladı. Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesi, Gazze’de devam eden İsrail saldırıları sırasında bir İsrail askerinin dost ateşiyle öldüğünün ortaya çıktığını bildirdi.