İsrail medyası son dakika koduyla duyurdu!Tüm İslam âleminin içinin yağlarını eriten gelişme! Yanlışlıkla bunu yaptılar! Beter olun alçaklar

İsrail ordusunda bu türden olay ilk kez yaşanmıyor. İsrail devlet televizyonu yakın zamanda Gazze Şeridi'nde Filistinli direnişçilerle girilen çatışmalarda birçok askerin "dost ateşi" sonucu öldüğünü belirtmişti. Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den toplam 418 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldiğini bildirmişti.