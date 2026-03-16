İsrail Lübnan'a karadan işgale başladı: En güçlü tank filosu kimde?
Ortadoğu'daki çatışmalarda 17. gün geride kalırken, katil İsrail ordusu Lübnan'a karadan işgale başladı.
Ortadoğu'daki çatışmalarda 17. gün geride kalırken, katil İsrail ordusu Lübnan'a karadan işgale başladı.
Global Firepower 2026 raporu nihayet yayımlandı. 145 ülkenin askeri kapasitesinin mercek altına alındığı listede, Türkiye'nin sergilediği yükseliş grafiği küresel savunma analistlerini şaşırtırken; Avrupa'nın dev ordularının tank sayılarındaki dramatik erime dikkat çekti.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TANK ORDULARI AÇIKLANDI! İŞTE EN FAZLA TANKI OLAN ÜLKE.
20 - TAYVAN ( 1090 TANK )
19 - UKRAYNA ( 1121 TANK )
18 - IRAK ( 1188 TANK )
17 - İSRAİL ( 1300 TANK )
16 - YUNANİSTAN ( 1344 TANK )
15 - FAS ( 1346 TANK )
14 - AZERBAYCAN ( 1354 TANK )
13 - CEZAYİR ( 1485 TANK )
12 - ÜRDÜN ( 1508 TANK )
11 - GÜNEY KORE ( 1831 TANK )
10 - VİETNAM ( 1999 TANK )
9 - TÜRKİYE ( 2284 TANK )
8 - İRAN ( 2675 TANK )
7 - PAKİSTAN ( 2677 TANK )
6 - MISIR ( 3620 TANK )
5 - HİNDİSTAN ( 3913 TANK )
4 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ( 4666 TANK )
3 - KUZEY KORE ( 4895 TANK )
2 - RUSYA ( 5630 TANK )
1 - ÇİN ( 5870 TANK )/ derleyen: haber7
