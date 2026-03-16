  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Peygamber Efendimiz (sav) neden çörek otunu tavsiye ediyor? Her hastalığa şifa kaynağı... Evde 5 basit adımda lekelere veda... Damlayan meyve lekeleri kabus olmasın! Arkeologları bile gülümseten keşif: 3 bin yıllık mozaikte bakın ne yazıyor! Trabzonspor 148 hafta sonra bunu başarmak istiyor! İşte doğal yöntemlerle bu havalarda korunmanın yolu: Dudak çatlaklıklarına birebir çözüm! Rusya'dan ülkedeki vatandaşlarına Türkiye uyarısı: Beklentiye girmeyin bu çok zor Türk bayrakları altında iftar yaptılar: Esenler’den Gazze’ye 10 bin kişilik iftar sofrası Galatasaray'a Wilfried Singo müjdesi! Dev talibi için 60 milyon euro sorun değil 'Her şey tamam' derken Sadettin Saran'dan teknik direktör için yeni karar! Büyük sürpriz...
Teknoloji-Bilişim
23
Yeniakit Publisher
İsrail Lübnan'a karadan işgale başladı: En güçlü tank filosu kimde?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortadoğu'daki çatışmalarda 17. gün geride kalırken, katil İsrail ordusu Lübnan'a karadan işgale başladı.

1
#1
Global Firepower 2026 raporu nihayet yayımlandı. 145 ülkenin askeri kapasitesinin mercek altına alındığı listede, Türkiye'nin sergilediği yükseliş grafiği küresel savunma analistlerini şaşırtırken; Avrupa'nın dev ordularının tank sayılarındaki dramatik erime dikkat çekti.

#2
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TANK ORDULARI AÇIKLANDI! İŞTE EN FAZLA TANKI OLAN ÜLKE.

#3
20 - TAYVAN ( 1090 TANK )

#4
19 - UKRAYNA ( 1121 TANK )

#5
18 - IRAK ( 1188 TANK )

#6
17 - İSRAİL ( 1300 TANK )

#7
16 - YUNANİSTAN ( 1344 TANK )

#8
15 - FAS ( 1346 TANK )

#9
14 - AZERBAYCAN ( 1354 TANK )

#10
13 - CEZAYİR ( 1485 TANK )

#11
12 - ÜRDÜN ( 1508 TANK )

#12
11 - GÜNEY KORE ( 1831 TANK )

#13
10 - VİETNAM ( 1999 TANK )

#14
9 - TÜRKİYE ( 2284 TANK )

#15
8 - İRAN ( 2675 TANK )

#16
7 - PAKİSTAN ( 2677 TANK )

#17
6 - MISIR ( 3620 TANK )

#18
5 - HİNDİSTAN ( 3913 TANK )

#19
4 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ( 4666 TANK )

#20
3 - KUZEY KORE ( 4895 TANK )

#21
2 - RUSYA ( 5630 TANK )

#22
1 - ÇİN ( 5870 TANK )/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengaver

TB-2 tarafından sinek gibi avlandığına göre isterse 10.000 olsun ne fark eder artık tank devri kapandı kaikaze İHA larda cabası
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Gündem

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23