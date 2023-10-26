İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

Sürpriz bir saldırıya İsrail'i adeta alt üst eden Hamas, saldırının ilk 20 dakikasında 5000 füze fırlattı. 50 yıl sonra İsrail'e resmi olarak savaş ilan ettiren Hamas'ın saldırıyı Mossad ve diğer istihbarat örgütlerinden nasıl gizlediği hala belirsizliğini koruyor. Hamas'ın gizli saldırıyı nasıl planladığı ise ilk olarak Rus televizyonunda 'kısmi' olarak netlik kazandı. Rusya'nın devlet kanalı RT Arabic'e konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Ali Baraka, konuyla ilgili 'Hamas'ın Gazze'yi yönetmeye çalıştığını göstermek istedik. İsrail'e 2.5 milyon insanla uğraştığımızı düşündürttük. Bu süreçte Hamas büyük bir saldırıya hazırlanıyordu. Saldırı saati tamamen gizli tutuldu, sadece en üst düzey isimler zamanlamayı biliyordu. Hamas son yıllarda 'Rasyonel' bir mantıkla ilerledi. Herhangi bir savaşa girmedik' dedi.