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İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

2023-10-26 13:39:09
İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

The Telegraph gazetesi, İsrail ordusunun Hamas'ın kilometrelerce uzanan tünellerine karşı kara operasyonunda kullanacağı gizli silahların detaylarını yazdı.

#1
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

Sürpriz bir saldırıya İsrail'i adeta alt üst eden Hamas, saldırının ilk 20 dakikasında 5000 füze fırlattı. 50 yıl sonra İsrail'e resmi olarak savaş ilan ettiren Hamas'ın saldırıyı Mossad ve diğer istihbarat örgütlerinden nasıl gizlediği hala belirsizliğini koruyor. Hamas'ın gizli saldırıyı nasıl planladığı ise ilk olarak Rus televizyonunda 'kısmi' olarak netlik kazandı. Rusya'nın devlet kanalı RT Arabic'e konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Ali Baraka, konuyla ilgili 'Hamas'ın Gazze'yi yönetmeye çalıştığını göstermek istedik. İsrail'e 2.5 milyon insanla uğraştığımızı düşündürttük. Bu süreçte Hamas büyük bir saldırıya hazırlanıyordu. Saldırı saati tamamen gizli tutuldu, sadece en üst düzey isimler zamanlamayı biliyordu. Hamas son yıllarda 'Rasyonel' bir mantıkla ilerledi. Herhangi bir savaşa girmedik' dedi.

#2
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

REHİNE SORUNU İsrail ordusu rehine sayısını son olarak 224 olarak güncelledi. Beklenen kara harekatında ise ordunun en zorluk yaşayacağı konulardan biri bu. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) İsrail'i inceleyen sosyolog Sylvaine Bulle, "Rehinelerin hayatları bir öncelik değilse İsrail toplumu bunu affetmez" dedi. İsrail ordusu ise bu hafta havadan bıraktığı notlarda rehinelerin yerlerini söyleyen Gazzelilere para ve güvenlik garantisi vereceğini öne sürdü.

#3
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

İSRAİL'İN KARA HAREKATI İsrail ordusuna ait tanklar bugün Gazze sınırlarına girdi, kısa bir süre sonra ise ayrıldı. 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin altı ise adeta bir yer altı şehri gibi. Yoğun tünel ağı Mısır'dan İsrail'e uzanırken bu tünellerde Hamas kuvvetleri silah, operasyon ve lojistik faaliyetlerini yapıyor. Bazı tüneller yerin 40 metre altına kadar uzanırken Hamas kuvvetleri olası bir kara harekatında burada hızlıca konum değiştirip İsrail'i zor durumda bırakmayı hedefliyor.

#4
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

SÜNGER BOMBASININ SORUNLARI VE DİĞER CİHAZLAR İsrail ordusu askerleri 'sünger bombası' ile yaptıkları çalışmalarda defalarca sakatlandı, bazı askerler görme yetisini kaybetti. Yanı sıra askerler tünellerdeki Hamas üyelerini tespit etmek için robotları kullanacak. Robotların yanı sıra mikro İHA'lar da tünellerde kullanacak. Keşif amaçlı kullanılması planlanan bu İHA'lar İsrail merkezli Roboteam şirketi tarafından üretildi. İsrail Özel Kuvvetleri tarafından kullanılan 'Fırlatma robotu' isimli cihaz ise tüneller için en ideal malzeme konumunda. Uzaktan çalışan bu robot, hedefe vardığı anda sensörleri sayesinde patlıyor.

#5
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

ABD'Lİ BİNBAŞIDAN YERALTI SAVAŞI AÇIKLAMASI Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eski ABD'li binbaşı John Spencer, yer altında savaşmanın 'binalarda savaşmaktan çok su altında savaşmaya benzediğini' söylüyor ve ekliyor:

#6
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

TÜNELLERİN ÖZELLİĞİ Bazıları onlarca yıl önce kazılan tüneller günümüz itibariyle sığınma ve saklanmadan çok İsrail ordusu için pusu görevi görüyor. Standart bir tünel 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde. Bazı tüneller ise adeta şehir gibi, özel havalandırma, elektrik, su kaynaklarının yanı sıra dinlenme istasyonları ve cephanelik bile bulunuyor. Hatta bazı bölgelerde silah ve inşaat malzemelerinin taşınması için küçük bir raylı sistemin bile olduğu düşünülüyor.

#7
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

Patlayıcı olmayan ancak ortaya çıkardığı zehirli gaz ile kör edici özelliğe sahip olan sünger bombaları İsrail tarafından Hamas tünellerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Peki, sünger bombası nedir, nasıl çalışır? İşte detaylar... srail tarafından geliştirilen ve Hamas tünellerinde kullanılması amaçlanan sünger bombası farklı sıvıların birbirine karışmasıyla birlikte ortaya çıkan zehirli gazın kişileri etkilemesiyle çalışıyor. İşte bu gaz hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar...

#8
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

eliştirilen ve Hamas tünellerinde kullanılması amaçlanan sünger bombası farklı sıvıların birbirine karışmasıyla birlikte ortaya çıkan zehirli gazın kişileri etkilemesiyle çalışıyor. İşte bu gaz hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar...

#9
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

SÜNGER BOMBASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? Sünger bombası, plastik bir kap içerisinde yer alan, iki ayrı sıvı maddeden oluşan, patlayıcı olmayan bir cihaz.

#10
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

Cihazın içinde sıvıları ayıran metal çubuk çıkarılıp tünel girişine atıldığında, sıvılar karışarak hızlı bir şekilde genleşiyor ve sertleşerek tünel girişini kapatıyor.

#11
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

#12
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

HAMAS'IN REHİNELERİ TÜNELLERDE Mİ TUTUYOR? Hamas tarafından son on beş yıl içinde inşa edilen ve bir labirenti andıran yer altı tünelleri roket ve mühimmat depolamak için kullanılıyor ve Hamas üyelerinin fark edilmeden hareket etmesini sağlıyor.

#13
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

Tünellerin girişlerinin tuzaklarla korunduğu düşünülüyor. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında rehin aldığı ve aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 200 kişinin de bu tünellerde tutuluyor olması ihtimali İsrail'in müdahalesini zorlaştırıyor.

#14
Foto - İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

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