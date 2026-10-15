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İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

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İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

İsrail ile savunma anlaşmalarını iptal eden Avrupa ülkesi, Türkiye'nin savunma devi ASELSAN ile masaya oturma kararı aldı. İşte detaylar...

#1
Foto - İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

ASELSAN, İspanya'nın İsrail'e yönelik silah ambargosu kapsamında iptal ettiği savunma tedariklerinin yerine alternatif sistemler sunmak için görüşmeler gerçekleştiriyor.

#2
Foto - İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

Şirket, HÜRJET programındaki rolünün yanı sıra kıyı gözetleme sistemleri ve teknoloji transferi alanlarında da İspanya ile iş birliğini genişletmeyi hedefliyor. İspanyol savunma haber sitesi Infodefensa'nın haberine göre ASELSAN, İspanya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni savunma projelerine katılmak için temaslarını sürdürüyor.

#3
Foto - İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

Türkiye'de Infodefensa'ya konuşan bir ASELSAN temsilcisi, İspanya ile ilişkilerin geliştiğini ve İsrailli şirketlerle iptal edilen bazı sözleşmelerin ardından ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

#4
Foto - İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

ASELSAN temsilcisi, İspanya'nın İsrailli şirketlerle iptal ettiği bazı sözleşmeler kapsamında ihtiyaç duyduğu sistemlerin yerine alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şirketin radar, elektro-optik sistemler, elektronik harp, termal kameralar, hedef tespit sensörleri ve taktik haberleşme sistemleri gibi alanlarda çözümler sunabileceği ifade edildi. Ancak görüşmelerin somut bir tedarik sözleşmesine dönüşüp dönüşmediği açıklanmadı.

#5
Foto - İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

ASELSAN'ın İspanya ile iş birliği yaptığı alanlardan biri de HÜRJET jet eğitim uçağı programı oldu. İspanya, mevcut F-5 uçaklarının yerini almak üzere başlangıçta 30 adet HÜRJET tedarik etmeyi planlıyor. Bu sayının ilerleyen dönemde 45'e çıkarılması mümkün görülüyor. ASELSAN temsilcisi, programa entegre edilecek bazı sistem ve faydalı yüklerin şirket tarafından sağlanacağını ve bu kapsamda Türkiye'deki firmalarla sözleşme imzalandığını açıkladı. Ancak sözleşmenin değeri, sistemlerin türü ve miktarları paylaşılmadı.

#6
Foto - İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

ASELSAN'ın İspanya'da kıyı gözetleme sistemlerine yönelik gösterimler gerçekleştirdiği de açıklandı. Şirket, söz konusu sistemlerin deniz güvenliği ve sınır kontrolü alanlarında İspanyol makamlarının ihtiyaçlarını karşılayabileceğini değerlendiriyor. Gösterimlerin ardından herhangi bir tedarik anlaşması imzalanıp imzalanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

#7
Foto - İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

ASELSAN temsilcisi, İspanyol savunma sanayii şirketi Indra ve diğer firmalarla iş birliği yürüttüklerini belirtti. Şirketin yalnızca ürün satmayı değil, ortak geliştirme, teknoloji transferi ve yazılım alanlarında uzun vadeli ortaklıklar kurmayı hedeflediği ifade edildi. ASELSAN'ın İspanyol ortaklarıyla ortak yazılım geliştirmeye de açık olduğu aktarıldı. Şirket, İspanya'daki faaliyetlerini HÜRJET programının ötesine taşıyarak farklı savunma projelerinde yer almayı amaçlıyor.

#8
Foto - İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

KAYNAK: GDH HABER

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