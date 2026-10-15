İsrail ile savunma sözleşmesini yırtıp attılar: Türkiye ile masaya oturdular

ASELSAN'ın İspanya ile iş birliği yaptığı alanlardan biri de HÜRJET jet eğitim uçağı programı oldu. İspanya, mevcut F-5 uçaklarının yerini almak üzere başlangıçta 30 adet HÜRJET tedarik etmeyi planlıyor. Bu sayının ilerleyen dönemde 45'e çıkarılması mümkün görülüyor. ASELSAN temsilcisi, programa entegre edilecek bazı sistem ve faydalı yüklerin şirket tarafından sağlanacağını ve bu kapsamda Türkiye'deki firmalarla sözleşme imzalandığını açıkladı. Ancak sözleşmenin değeri, sistemlerin türü ve miktarları paylaşılmadı.