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Dünya
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İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

2023-02-23 09:12:50
İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları bombalaması sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

#1
Foto - İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları bombalaması sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

#2
Foto - İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesiminde bulunan Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi'ni bombalaması sonucu binadan alev ve dumanlar yükseldi.

#3
Foto - İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

#4
Foto - İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı. Refah kentinde bir noktaya düzenlenen saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )

#5
Foto - İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

Ne kadar ölü ve yaralı olduğu hakkında bir bilgi verilmedi.

#6
Foto - İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

Şehrin her tarafı alevler içinde kaldı.

#7
Foto - İsrail güçleri Gazze'yi vurdu

Şu ana kadar dünyadan henüz bir ses çıkmadı.

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