2023-02-23 09:12:50 İsrail güçleri Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları bombalaması sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
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İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları bombalaması sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları bombalaması sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesiminde bulunan Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi'ni bombalaması sonucu binadan alev ve dumanlar yükseldi.
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı. Refah kentinde bir noktaya düzenlenen saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )
Ne kadar ölü ve yaralı olduğu hakkında bir bilgi verilmedi.
Şehrin her tarafı alevler içinde kaldı.
Şu ana kadar dünyadan henüz bir ses çıkmadı.
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