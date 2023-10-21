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İsrail Filistin’e saldırıyor CHP’liler CHP’lilere

2023-10-21 08:06:38
İsrail Filistin’e saldırıyor CHP’liler CHP’lilere

CHP'de kurultay krizi: Değişimci vekillere parti içinde engel İsrail’in Gazze’ye yaptığı insanlık dışı saldırılar dünyanın gündemine otururken CHP’de ise tek gündem genel başkanlık yarışı. Kurultaya sayılı günler kala bu koltuk kavgası seviye atladı. Son olarak genel merkez destekçilerinin Meclis Genel Kurulu'nda Kılıçdaroğlu için imza toplamaya kalkışması, değişimcileri çileden çıkardı. WhatsApp grubunda başlayan tartışma, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a fiziki saldırı girişimiyle krize dönüştü. İsrail Filistin’e saldırıyor CHP’liler CHP’lilere…

#1
Foto - İsrail Filistin’e saldırıyor CHP’liler CHP’lilere

WhatsApp konuşmalarının basına sızmasıyla partililer arasındaki ikiye bölünme bir kez daha belgelenirken, genel merkez kanadı ise kurultay sonrası için şimdiden yeni hesaplar yapmaya başladı.

#2
Foto - İsrail Filistin’e saldırıyor CHP’liler CHP’lilere

DEĞİŞİMCİ VEKİLLERİN TUTUMLARINDAN RAHATSIZ Kurultayda bir kez daha genel başkan seçileceğinden emin olan Kılıçdaroğlu'nun, parti içindeki değişimci vekillerin son aylardaki tutumlarından rahatsız olduğu öğrenildi.

#3
Foto - İsrail Filistin’e saldırıyor CHP’liler CHP’lilere

"GENEL MERKEZE TAM BAĞIMLILIK" UYARISI Edinilen bilgilere göre kurultay sonrası ilk iş olarak Meclis'teki ayrışmayı ortadan kaldırmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e destek veren 30'u aşkın milletvekili ile özel toplantılar yapıp, "genel merkeze tam bağlılık" uyarısında bulunacak.

#4
Foto - İsrail Filistin’e saldırıyor CHP’liler CHP’lilere

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası CHP'li siyasilerin partiyi yıpratan açıklamalarını tek tek rapor ettirdiği öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun, değişimci vekillerle toplantısında bu konudaki sitemini de dile getireceği bildirildi.

#5
Foto - İsrail Filistin’e saldırıyor CHP’liler CHP’lilere

Kılıçdaroğlu ve genel merkeze karşı özellikle kamuoyu önünde eleştirel tutumuna devam edecek olan vekillerin ise parti içinde işlevsiz hale getirileceği öne sürüldü.

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