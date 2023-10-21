2023-10-21 08:06:38 İsrail Filistin’e saldırıyor CHP’liler CHP’lilere
CHP'de kurultay krizi: Değişimci vekillere parti içinde engel İsrail’in Gazze’ye yaptığı insanlık dışı saldırılar dünyanın gündemine otururken CHP’de ise tek gündem genel başkanlık yarışı. Kurultaya sayılı günler kala bu koltuk kavgası seviye atladı. Son olarak genel merkez destekçilerinin Meclis Genel Kurulu'nda Kılıçdaroğlu için imza toplamaya kalkışması, değişimcileri çileden çıkardı. WhatsApp grubunda başlayan tartışma, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a fiziki saldırı girişimiyle krize dönüştü. İsrail Filistin’e saldırıyor CHP’liler CHP’lilere…