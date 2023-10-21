İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Radar esas olarak 2000'li yılların başından itibaren İran'ın balistik füzelerini geliştirmesinin Avrupa’ya (aslında İsrail’e) tehdit olarak değerlendirilmesiyle, İran’a yönelik olarak kurulmuştur. İran’dan atılan balistik bir füzenin izini gören Kürecik Radarı, gördüğü izi otomatik olarak Almanya’da bulunan Ramstein NATO Üssü’ne aktarmaktadır. Orada skop (radar ekranı) başında olan kontrolörler düşen bu izin, sahte bir iz mi, dost mu, düşman mı olduğunu değerlendirirler. Bu değerlendirme sonunda düşman olarak teşhis edilmiş ise muhtemel yönünü ve düşeceği yer vs. hesaplayıp en yakın Balistik Füze Önleme Rampası'na bilgi aktarıp ateş emri verilir. İran’dan Avrupa’ya doğru atılacak balistik bir füzenin önlemesini yapacak Anti Balistik Füzeler, Romanya’nın Develus Üssü'nde konuşludur. Avrupa’ya doğru yönelnen İran balistik füzeleri, buradaki anti balistik füzelerle önlenebilecektir.