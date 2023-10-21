İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

İran’dan atılan bir füze Ankara’yı ya da İstanbul’u hedef aldığında Ankara ve İstanbul’u vurur ve önlenemez. Şimdi çok basit bir hesap yapalım. İran’dan atılan balistik füzenin uzaya çıkması yaklaşık 2 dakika sürer (Atmosfer 560 kilometredir). Seyir hızı saniyede en az 5 kilometredir. İran’dan Avrupa’ya atılan balistik füze, Türkiye’ye doğru geledursun bu esnada Kürecik'teki radar gördüğü füze izini Ramstein’e aktarıyor. Füzenin tespiti 2 dakika+teşhis (yani görünen iz nedir, dost mu düşman mı ve nereye doğru yönelmiş) 1 dakika+düşman olarak teşhis edilmiş ise ateş emri ve önleme füzesinin ateşlenmesi 2 dakika+önleme füzesinin atmosfere çıkışı 2 dakika+İran’dan gelen balistik füzeye doğru seyri 2 dakika=9 dakika. Bu zaman içinde İran’dan atılan balistik füze nerede? İstanbul’u geçmiş Trakya üzerindedir. Deveselu’dan ateşlenen önleme füzesi İran’dan atılan balistik füzeyi en erken Trakya üzerinde 9'uncu dakikada karşılayıp vurabiliyor. Şimdi soralım bu sistem Türkiye’yi koruyor mu? Korumuyor. (Resim 3) Esasen Avrupa’yı da korumuyor, çünkü İran’ın elindeki en uzun menzilli balistik füzelerin 2000-2500 kilometre olduğu biliniyor. Yani İran’ın Avrupa’ya bir füze tehdidi yok. Zaten niye olsun ki, Avrupa ile tek bir çatışması olmamış. Keza Türkiye için de aynı durum söz konusudur. Türkiye ile de 200 yıldır çatışması olmamıştır. (En son 1823)