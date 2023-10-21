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İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

2023-10-21 17:46:43
İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Emekli albay İhsan Sefa, İran'ı Türkiye'ye bir saldırı düzenleyebileceği konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

#1
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Emekli albay İhsan Sefa, "İsrail'in Türkiye'deki gözü: Kürecik" başlıklı yazısında şok eden detayları paylaştı. İşte o yazı...

#2
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Malatya Kürecik'te konuşlu NATO’nun balistik füze takip kontrol radarı, esasında NATO ülkelerini değil İsrail’i korumaktadır. Konunu daha iyi anlaşılması için ayrıntıya girmeden kısaca teknik bilgilere değinelim:

#3
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

NATO’nun 2010 Lizbon Zirvesi'nde alınan karar gereği, ABD Füze Kalkanı projesine Avrupa’yı katma maksadıyla 2012'de Kürecik’e Balistik Füze Erken İhbar ve Takip Radarı konuşlandırılmıştır. AN/TPY-2 Radarı'nın menzili 4 bin 700 kilometreye kadar çıkabilmektedir.

#4
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Balistik füzeleri görebildiği mesafe yaklaşık bin kilometredir. Bu radarın aynısı İsrail’e de konuşlandırılmıştır. Ancak İsrail’in İran'a olan mesafesi nedeniyle, İsrail'de bulunan radar İran’dan atılan füzeyi çok geç (atıldıktan yaklaşık 300 kilometre sonra) görebilmektedir. (Resim 1) Kürecikte bu radarın dışında konuşlu millî radarımız da vardır ama bu konumuz dışındadır.

#5
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Kürecik’e yerleştirilen Balistik Füze Erken İhbar ve Takip Radarı, NATO radarı olmakla beraber yaklaşık 200 milyon dolar maliyetle ABD tarafından kurmuştur. Radar otomatik iz aktarımı yapmaktadır. Orada bulunan 15 kadar ABD personelinin sistemin çalışmasını kontrol ve bakımından başka görevi yoktur. Yani bu personel iz aktarılmasına müdahale edememektedir. Radarın dış güvenliğini Türk Silahlı Kuvvetleri sağlamaktadır.

#6
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Balistik füzeler rampadan uzaya fırlatılan, atmosferin dışına çıktıktan sonra parabolik bir seyirle hedefe yönelen ve daha sonra atmosfere dikine girerek hedefi vuran füzelerdir.

#7
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Hızları saniyede 5-7 kilometre, atmosfere girdikleri anda saniyede 10 kilometre üzerine çıkabilmektedir. Bu füzelerin menzilleri 150 kilometreden 10 bin kilometre kadar uzanmakta, menzillerine göre de kısa, orta, uzun ve kıtalararası balistik füzeler olarak sınıflandırılmaktadır. Konvansiyonel harp başlığının yanı sıra NBC (Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal) başlıklar takılabilmektedir. Uzayda hareket etmeleri ve oldukça yüksek hıza sahip olmaları nedeniyle vurulmaları çok güçtür.

#8
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Radar esas olarak 2000'li yılların başından itibaren İran'ın balistik füzelerini geliştirmesinin Avrupa’ya (aslında İsrail’e) tehdit olarak değerlendirilmesiyle, İran’a yönelik olarak kurulmuştur. İran’dan atılan balistik bir füzenin izini gören Kürecik Radarı, gördüğü izi otomatik olarak Almanya’da bulunan Ramstein NATO Üssü’ne aktarmaktadır. Orada skop (radar ekranı) başında olan kontrolörler düşen bu izin, sahte bir iz mi, dost mu, düşman mı olduğunu değerlendirirler. Bu değerlendirme sonunda düşman olarak teşhis edilmiş ise muhtemel yönünü ve düşeceği yer vs. hesaplayıp en yakın Balistik Füze Önleme Rampası'na bilgi aktarıp ateş emri verilir. İran’dan Avrupa’ya doğru atılacak balistik bir füzenin önlemesini yapacak Anti Balistik Füzeler, Romanya’nın Develus Üssü'nde konuşludur. Avrupa’ya doğru yönelnen İran balistik füzeleri, buradaki anti balistik füzelerle önlenebilecektir.

#9
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Türkiye, İsrail faktörünü düşünerek Kürecik'teki Radar'ın NATO üyesi dışında hiçbir ülkeye iz aktarmamasını anlaşmaya koymuştur. Buna rağmen Radar, ya doğrudan ya da Ramstein üzerinden İsrail’e iz aktarmaktadır. (Resim 2) ABD'nin İsrail'le ikili bilgi paylaşım anlaşması vardır. Zaten Türkiye istese de iz aktarımını kontrol edememektedir.

#10
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

İran’dan atılan bir füze Ankara’yı ya da İstanbul’u hedef aldığında Ankara ve İstanbul’u vurur ve önlenemez. Şimdi çok basit bir hesap yapalım. İran’dan atılan balistik füzenin uzaya çıkması yaklaşık 2 dakika sürer (Atmosfer 560 kilometredir). Seyir hızı saniyede en az 5 kilometredir. İran’dan Avrupa’ya atılan balistik füze, Türkiye’ye doğru geledursun bu esnada Kürecik'teki radar gördüğü füze izini Ramstein’e aktarıyor. Füzenin tespiti 2 dakika+teşhis (yani görünen iz nedir, dost mu düşman mı ve nereye doğru yönelmiş) 1 dakika+düşman olarak teşhis edilmiş ise ateş emri ve önleme füzesinin ateşlenmesi 2 dakika+önleme füzesinin atmosfere çıkışı 2 dakika+İran’dan gelen balistik füzeye doğru seyri 2 dakika=9 dakika. Bu zaman içinde İran’dan atılan balistik füze nerede? İstanbul’u geçmiş Trakya üzerindedir. Deveselu’dan ateşlenen önleme füzesi İran’dan atılan balistik füzeyi en erken Trakya üzerinde 9'uncu dakikada karşılayıp vurabiliyor. Şimdi soralım bu sistem Türkiye’yi koruyor mu? Korumuyor. (Resim 3) Esasen Avrupa’yı da korumuyor, çünkü İran’ın elindeki en uzun menzilli balistik füzelerin 2000-2500 kilometre olduğu biliniyor. Yani İran’ın Avrupa’ya bir füze tehdidi yok. Zaten niye olsun ki, Avrupa ile tek bir çatışması olmamış. Keza Türkiye için de aynı durum söz konusudur. Türkiye ile de 200 yıldır çatışması olmamıştır. (En son 1823)

#11
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

İran’dan İsrail’e mesafe 1,500 kilometredir. İran’dan İsrail’e karşı bir balistik füze atıldığını var sayalım ve yukarıdaki hesaplamayı İsrail için yapalım. İran’dan atılan balistik füze 7 dakikada Tel Aviv’i vurabilmektedir. Kürecik radarının iz aktarması sayesinde İsrail bu füzeyi 6'ncı dakikada İsrail dışında önleyebilmektedir. Tespit 2 dakika+teşhis 1 dakika+önleme füzesinin ateşlenmesi 30 saniye (aynı yerde)+önleme füzesinin atmosfere çıkması 2 dakika+İran’dan gelen balistik füzeye doğru seyir 30 saniye=6 dakika. Bu esnada İran’dan atılan füze 6'ncı dakikada İsrail’in 200-300 km doğusunda uzaydadır ve burada önleniyor.

#12
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Resimlerde kolay anlaşılması açısından uzaya çıkıp parabolik seyreden füzenin seyri iz düşüm olarak düz çizilmiştir. Kürecik Radarı Türkiye’yi korumuyor. İsrail’i koruyor. Üstelik Türkiye bu radarın varlığı ile olası bir İran-İsrail çatışmasında İran’ın hedefi olacaktır. İran düşmanın gözünü kör etmek için önce Kürecik Radarını vuracaktır. Gazze’de hastane vuracak kadar vahşileşmiş, kadın çocuk demeden sivilleri katleden, dünyanın gözü önünde arkasına aldığı ABD’ye güvenerek Filistin halkına karşı kırıma girişen İsrail’e uygulanabilecek en ciddi yaptırımlardan birisi Kürecik Radarı'nın kapatılmasıdır. Kürecik Radarı'nın faaliyetinin durdurulması, İsrail’i İran balistik füzelerine karşı savunmasız bırakacaktır.

#13
Foto - İsrail-Filistin savaşı sürerken emekli albaydan dehşete düşüren uyarı: İran her an Türkiye'yi vurabilir

Türkiye’nin Küreciği kapatma irade ve kararlılığı, şunları sağlar: Öncelikle İsrail’e geri adım attırarak katliamları durdurtacaktır. Öte taraftan her fırsatta Türkiye’yi müstemlekesi gibi görmeye çalışan PKK destekçisi ABD'ye karşı Türkiye’nin gücünü gösterecek ve Türkiye ile ilişkilerine çeki düzen vermesini sağlayacaktır. Türkiye’nin dünya üzerindeki prestijini ve güvenilirliğini bir kat daha artıracaktır. Kınamakla, mitinglerle bir yere varılamayacağı görülmüştür. İktidardan Kürecik Radarı'nı bir an önce kapatacak cesur, ciddi adımlar atmasını bekliyoruz.

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