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Dünya
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İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

2023-10-23 02:39:11
İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

Zalim siyonistlerin yanında yer alan Hollanda hükümeti protesto edildi.

#1
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 10 bin kişi, Rotterdam Mahkemesine yürüdü.

#2
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

Gösteride yapılan konuşmalarda, Hollanda’nın İsrail’i desteklemesi eleştirildi.

#3
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

Hollanda’nın bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, İsrail’in Filistinlilere 75 yıldır baskı uyguladığına ve zulüm yaptığına dikkati çekti.

#4
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

"Filistin için tek yürek, şiddeti hemen durdur" pankartını taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı.

#5
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerin bayraklarını taşıyan göstericiler, "Bebek katili", "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Gazze’de her 15 dakikada bir çocuk öldürülüyor", "Apartheid’a hayır, soykırıma hayır, özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

#6
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

Geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 4 saat sürdü.

#7
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

#8
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

#9
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

#10
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

#11
Foto - İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

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